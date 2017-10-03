Оттава, 3 октября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Принятие Канадой закона, аналогичного «акту Магнитского», расценивается как неприкрытое вмешательство во внутренние дела России. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

Activedia Закон

«Решение парламента и правительства Канады, рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России», — говорит Калинин.

Дипломат отметил, что решение принять подобный закон противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам. Он добавил, что такой враждебный шаг не останется без ответа.

Ранее МИД России предупредил Канаду, что одобрение закона, аналогичного акту Магнитского, нанесет заметный ущерб двусторонним отношениям.

Напомним, нижняя палата канадского парламента одобрила закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств, или «акт Магнитского», 1 октября.

Если его одобрят сенат страны и генерал-губернатор, то он вступит в силу.