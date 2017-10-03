Москва, 3 октября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 октября завершились в минусе. Цена на Brent в ходе торгов в Нью-Йорке снижалась до уровня $55,48, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Спекулянты продолжали закрывать длинные позиции на фоне растущего доллара США и опасениях, что рост цен подтолкнет американских производителей сланцевой нефти увеличить объемы бурения.

Поскольку фундаментальные факторы отсутствуют для повышения котировок, то рынок находится в поисках равновесной цены. Она находится в районе $54 за баррель.

На сегодня, 3 октября, поддержкой по Brent выступит зона $54,80-$55,15. В 23:35 мск Американский институт нефти представит еженедельные данные по запасам нефти. Увеличение запасов усилит давление на нефтяной рынок.

В понедельник, 01 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,17%, до $56,12 за баррель, WTI — на 2,02%, до $50,90 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет 52,27 за баррель.

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