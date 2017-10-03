Москва, 3 октября, 2017, 07:10 — ИА Регнум. В первый день IV квартала (2 октября) торги на внутреннем рынке открылись разнонаправленно по иностранным валютам. Рубль подешевел к американскому доллару и незначительно укрепился к единой валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В течение первых четырех часов после открытия торговой сессии курс доллара достиг отметки 58 рублей. Рубль оказался под давлением со стороны общего укрепления доллара США, роста доходности американских облигаций, снижения нефтяных котировок и индекса RGBI (индекс государственных облигаций России).

Когда цена на Brent нащупала поддержку в районе $55,50, а доходность по американским начала снижаться, ослабление рубля прекратилось. Оставшуюся часть времени пара доллар/рубль провела в узком диапазоне 57,80−58,00 руб.

Ослабление евро на валютном рынке Форекс позволило российской валюте против себя сохранить свои позиции на уровне пятничного закрытия — 67,93 руб. Давление на единую валюту оказали итоги референдума в Каталонии и общее укрепление доллара США по всему рынку.

3 октября нефть сорта Brent торгуется в минусе. На торгах в Азии доллар США укрепился к основным своим конкурентам. Все это указывает на то, что торги на Мосбирже откроются ослаблением по рублю.

2 октября пара доллар/рубль отбилась от поддержки 57,47 руб. На данный момент я не вижу значимых факторов для укрепления национальной валюты. Brent держит путь на юг к $55 за баррель. Скорее всего, сегодня кура доллара вырастет до 58,32 руб.

Если на торгах в Европе индекс RGBI с открытия торгов уйдет в минус, то тогда к концу дня на фоне снижения цен на нефть можно будет увидеть цену на доллар на уровне 58,60 руб. Что касается евро, то ему нужно вернуться к уровню 68,50 руб. Рубль не сможет удержать текущие позиции против единой валюты.

Напомним, 01 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 43,25 коп. (+0,75%), до 57,91 руб., курс евро остался на уровне 67,93 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,3 млрд (-23,33%), евро/рубль — 229,6 млн евро (-20,77%).

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