Барнаул, 3 октября, 2017, 07:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае зафиксирована наибольшая продовольственная дефляция среди регионов Сибири. По данным Алтайкрайстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в сентябре текущего года составил 98,2% к декабрю 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский подсолнечник

«По состоянию на 25 сентября 2017 года, среди регионов СФО Алтайский край входит в пятерку субъектов с минимальными ценами по 23 из 24 социально значимых продуктов питания», — отметили статистики.

Наиболее всего цены упали на 13 из 24 социально значимых продуктов, но наибольшее снижение по итогам 9 месяцев текущего года зафиксировано на крупу гречневую ядрицу — на 37%, яйца куриные — на 24,8%, масло подсолнечное — на 15,2%, сахар-песок — на 12,2%, пшено — на 5,8%, кур охлажденных и мороженых — на 5,2%.

Как и в 2016 году, причиной дефляции статистики указывают сезонное удешевление плодоовощной продукции. В сентябре 2017 года средняя потребительская стоимость 1 кг. картофеля снизилась на 39,7%, лука репчатого — на 36,2%, моркови — на 35%, капусты белокочанной свежей — на 23,9%, яблок — на 12,4%.

Помимо этого, снижению цен на плодоовощную продукцию во многом способствует проведение на регулярной основе социальных ярмарок в муниципалитетах региона. Как пояснили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, ярмарки эти уже не первый год пользуются большим спросом среди разных слоёв населения. К участию в них привлекаются местные товаропроизводители, представители фермерских, личных подсобных хозяйств, что позволяет расширить присутствие товаров местного производства и обеспечить население продуктами питания по доступным ценам.

К примеру, только на ярмарке «выходного дня», проведённой на днях в Барнауле, стоимость 1 кг картофеля составляла — 10−11 руб., лука репчатого — 15 руб., моркови и свеклы — 12 руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году продовольственная дефляция в Алтайском крае регистрировалась дважды: в мае и сентябре. Причем, в последнем случае рост цен на продовольственные товары в регионе (по отношению к аналогичному периоду предыдущего года) замедлился более чем в четыре раза.