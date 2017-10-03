Казань, 3 октября, 2017, 06:32 — ИА Регнум. В Татарии образовали межведомственную рабочую группу по реализации на территории региона приоритетного проекта по сохранению Волги и предотвращению ее загрязнения. До 27 ноября рабочая группа должна разработать и утвердить «черновик» паспорта регионального проекта «Оздоровление Волги». Соответствующее распоряжение подписано кабинетом министров РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Федор Васильев. На берегу Волги. 1870

Рабочую группу возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. В её состав кроме представителей профильных ведомств входят гендиректор ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» и директор ФГУ «Средволгаводхоз».

Примечательно, пока власти собирают очередные рабочие группы и пишут собственные проекты, в регионе всё чаще звучат жалобы на нарушения при строительстве на берегах рек Волги и Казанки, а также о их загрязнении. В середине сентября 2017 года Арбитражный суд Татарии признал законным привлечение АО «Казань Арена», единственным учредителем которого является министерство земельных и имущественных отношений РТ, к административной ответственности за нарушение водного законодательства.

Стадион, построенный к Универсиаде-2013, где также прошёл Кубок федерации FIFA 2017 и планируется ЧМ-2018, сливает сточные воды в реку Казанка с нарушениями.

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Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года экс-сотрудник инспекции государственного строительного надзора Татарии Ленар Мухаметзянов в видеообращении попросил Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет страны обратить внимание на нарушения в строительной сфере региона. Он приводит конкретные факты, которые задокументировал во время своей работы. В частности, бывший сотрудник Госстройнадзора РТ говорит о нарушениях при строительстве коттеджного посёлка «Волжская гавань», позиционируемого девелопером как «целый город на берегу Волги».

В частности, среди перечисленных нарушений фигурирует прокладка внеплощадных сетей в защитной полосе реки Волги.

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Напомним, 8 августа во время расширенного совещания с участием руководителей 15 регионов РФ, по территории которых протекает река Волга, а также руководителей профильных министерств в Волгограде был представлен проект реабилитации реки. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что реализация проекта потребует серьёзных вложений. На эти цели будет выделено 257 млрд рублей.

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