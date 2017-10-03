Россия проложила интернет в КНДР и начала выпуск криптовалюты: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Переболели, но с последствиями: Турция больше не нуждается в членстве в ЕС;
- Незаконный прорыв: ФСБ раскрыла детали гибели пограничника в Курской области;
- Кибербезопасность: Россия проложила интернет в Северную Корею;
- Занимательное чтение: экспертный совет ВАК предложил лишить Мединского докторской степени;
- Выгодно или модно? Российские компании начали выпускать свои криптовалюты;
- Всё по правилам: правительство РФ утвердило, как правильно пользоваться кадилами в храмах.