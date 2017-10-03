Кызыл, 3 октября, 2017, 05:57 — ИА Регнум. На фоне начавшихся в стране отставок губернаторов в Туве Координационный совет оппозиции хочет инициировать процедуру отзыва главы региона Шолбана Кара-оола с должности. В качестве мотивов для отзыва названы «расточительство и безрезультативное использование многомиллиардных бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных и республиканских программ», которые допустили власти республики.

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Как пишет в Facebook местный политолог Борис Мышлявцев, для осуществления инициативы создана рабочая группа, которой предстоит определить наиболее приемлемый механизм осуществления импичмента.

«Учитывая сильно забюрократизированную процедуру отзыва главы правительства, скорее всего, инициаторам придется собирать подписи», — отмечает он.

Помимо этого, Координационный совет оппозиции намерен обратиться к председателю наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств Сергею Степашину с просьбой инициировать возбуждение уголовных дел по факту расточительства 1,5−2 миллиардов рублей, выделенных на выполнение программы переселения жителей Тувы из аварийного и ветхого жилья.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Тува входит в число немногих регионов страны, в которых наблюдается заметное «проседание» по реализации программы ликвидации ветхого жилья. В прошлом году Кара-оол отправил в отставку министра строительства республики Александра Свинцова, который возглавлял ведомство с января 2014 года. Глава региона при этом признал, что за последние годы накопились серьезные проблемы с реализацией программы по переселению граждан из ветхого жилья. «Переселение людей из ветхого жилья является важным направлением работы. Необходимо снижение себестоимости строительства, планирование и учет, нужны кардинальные изменения в управлении отраслью», — сказал он.

По факту хищения средств, выделенных на реализацию программы, возбуждались уголовные дела.

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Кара-оол лично подвергался критике за срыв программы со стороны Степашина, при этом в ответ на критику заявил, что для такого региона, как Тува, задача по ликвидации аварийного жилья «была практически невыполнимой».

«В текущих финансовых условиях бюджета обещать что-либо трудно, но я под свою ответственность договариваюсь с коммерческими банками и так далее. В одночасье ситуацию не изменить, — сказал глава республики. — Если вопрос лично во мне, то я за должность не цепляюсь».

Впрочем, кадровых решений не последовало. Более того, Шолбан Кара-оол на фоне этой критики и заявлений тувинских оппозиционеров о необходимости отставки провел несколько значимых встреч с политическим блоком администрации президента, а в августе составил компанию Владимиру Путину во время его отдыха в Туве. Многие связывают прочность позиций Кара-оола с тем, что у него есть покровитель в лице уроженца Тувы, министра обороны Сергея Шойгу.

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«Шансов пройти все бюрократические формальности и начать процедуру отзыва у оппозиционеров немного, — считает политолог Анатолий Савостин. — Что же касается кампании по смене глав регионов, инициированной Кремлем, то она никак не коснется Тувы, поскольку цель нынешних отставок — подготовка к президентским выборам, а в этой республике и так в марте все будет нормально».

Напомним, в течение последних дней своих постов лишились губернаторы Красноярского края, Ненецкого автономного округа, Нижегородской и Самарской областей. Эксперты утверждают, что в скором времени ожидается еще несколько досрочных отставок руководителей регионов.

Шолбан Кара-оол руководит Тувой с 2007 года. Дважды избирался по представлению президента России (в 2007-м — Владимира Путина, в 2012-м — Дмитрия Медведева), в 2016-м пошел на досрочные выборы и одержал уверенную победу. Срок полномочий истекает в 2021 году.