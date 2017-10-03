Якутск, 3 октября, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Сегодняшние финансовые проблемы Якутии — это отголоски неверного планирования бюджетов 2017—2019 годов на фоне эйфории от доходов в 2016 году. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя необходимость корректировки в меньшую сторону прогноза социально-экономического развития республики на 2018−2020 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Эксперт не считает, что на снижение налоговых поступлений в бюджет региона ощутимо повлияет авария на руднике «Мир», а видит причиной уменьшения суммы отчислений в казну от АЛРОСА в первую очередь сильный рубль.

«Валовый объём добычи не определяет прибыль компании, а всё зависит от стоимости реализации, — объяснил Юрий Данилов. — При снижении объема добычи алмазов, безусловно, возрастёт спрос на них, который компенсирует и даже, возможно, приведёт к росту стоимости реализованных АЛРОСА алмазов. Экономическое положение компании, несмотря на аварию на руднике «Мир», остаётся на прежнем уровне, а на мировом рынке алмазов — устойчивый спрос на сырьё. Негативное влияние на алмазодобывающую отрасль оказывает укрепление курса рубля к доллару США, которое за восемь месяцев 2017 года составило 12,5% по сравнению с 2016-м. Это ведёт к снижению доходов компании, а следовательно, и отчислений в бюджет республики».

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Экономить в сложившейся ситуации эксперт предлагает на управленческих расходах, в том числе это возможно за счёт слияния и сокращения некоторых министерств.

«Якутии также придётся корректировать бюджет на 2018 год и, вероятно, планировать очередной трёхлетний бюджет на 2018−2020 годы. При планировании бюджета правительству республики необходимо ориентироваться на курс доллара к рублю, что является определяющим фактором поступления доходов, а не цена на нефть, как в России. Кроме того, следует учесть, что проект бюджета РФ на 2018−2020 годы предполагает сокращение общего объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть», — подчеркнул Юрий Данилов.

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Министр экономики Якутии Алексей Стручков также назвал основной причиной ожидаемого снижения прибыли ведущих республиканских компаний укрепление курса российского рубля.

«Когда мы формировали прогноз на 2017 год, мы рассчитывали на более благоприятную внешнюю и внутреннюю ситуацию в экономике, — отметил он. — С учётом укрепления курса российского рубля по отношению к доллару США и в связи с тем, что наши крупные предприятия в основном ориентированы на внешние экспортные рынки, мы ожидаем в конце года снижения прибыли наших ведущих предприятий. Это касается АК АЛРОСА и остальных компаний, поставляющих свою продукцию на экспорт, так как их выручка пересчитывается в рубли уже по пониженному курсу».

По данным Стручкова, в 2020 году налоговые поступления в бюджет составят 174 млрд рублей против 274 млрд за 2016 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутия скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2018−2020 годы. По словам министра экономики Якутии Алексея Стручкова, из-за аварии на руднике «Мир» в 2018 году добыча алмазов снизится на 5,3% по сравнению с 2017 годом, в дальнейшем — на 1,5% ежегодно. Первичный прогноз на три года, опубликованный осенью 2016 года, предполагал рост алмазодобычи к 2019 году на 12,3%.

Напомним, в Якутии продолжаются проблемы с бюджетом, который недополучает налоговые доходы от крупных добывающих компаний региона. Доля поступлений в казну средств от них сократилась с 64% до 57,7%, констатировал глава республики Егор Борисов во время рабочей встречи с министром финансов РФ и по совместительству председателем наблюдательного совета АЛРОСА Антоном Силуановым.

Доходы бюджета Якутии — 2017 после перекраивания казны весной заложены на уровне 171,3 млрд, расходы — 177,7 млрд, дефицит — 6,4 млрд рублей. Госдолг республики, по данным Минфина РФ, на 1 сентября составил 51,6 млрд рублей. Якутия самый закредитованный регион среди дальневосточных субъектов.

Правительство Якутии, мэрия Якутска, а также крупные компании республики массово берут огромные кредиты. Так, в течение лета и начала осени в долг средства у банков попросили «Сахатранснефтегаз» (400 млн рублей), АО «Республиканская инвестиционная компания (более 3 млрд рублей), ГУП «ЖКХ» республики (255 млн рублей), Якутский хлебокомбинат (70 млн рублей). Для покрытия долгов и дефицита также кредитуются министерство финансов республики (1 млрд рублей) и мэрия столицы (250 млн рублей), «Саханефтегазсбыт» (1 млрд рублей).