Москва, 3 октября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. В том, что происходит сейчас в Каталонии, которая на референдуме большинством голосов решила отделиться от Испании, виновата политика Евросоюза, заявил журналист-международник Пётр Фёдоров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Питер Брейгель (Старший). Безумная Грета. 1562

По словам эксперта, Запад отказался от всех международных договоренностей вроде Ялтинских соглашений, Потсдамского акта и Хельсинкских соглашений, поэтому сейчас «мир находится движении и в Европе не работают никакие принципы», даже принципы Римского права.

«Я хочу напомнить одно выражение, которое всех потрясло, но Европа в итоге его приняла: «гуманитарные бомбардировки Югославии». Это как? Но они в этом участвовали! И это тоже разрушение понятия гуманизма вообще», — полагает эксперт.

По его словам, в настоящий момент Европа выдвинула три видения случившегося в Каталонии. Первое — это то, что референдума о самоопределении Каталонии не было, второе — что он был, но был незаконным, и, наконец, третье — что референдум подтвердил право Каталонии на независимость. Но достигнуть консенсуса в этой ситуации крайне проблематично, в том числе потому, что Евросоюз перестал выполнять изначально возложенную на него функцию.

«Больше в Европе нет никаких принципов, никаких ценностей, никаких якорей, никаких точек, на которые можно было бы опереться… Из инструмента прекращения конфликтов и войн в Европе он [Евросоюз — прим.] стал генератором конфликта из-за своей жадности заглота четырнадцати стран Центральной, Восточной и Южной Европы», — заявил эксперт, добавив, что именно Брюссель стал источником конфликта на Украине.

Напомним, что в результате референдума в Каталонии, который состоялся 1 октября, более 90% проголосовавших граждан высказались за отделение региона от Испании. По последним данным, в референдуме приняли участие около 2,3 млн человек. Властями Каталонии референдум был признан законным, однако испанские власти отказываются его признавать.

В результате нежелания Испании допустить проведение референдума пострадали не менее 500 человек от применения резиновых пуль, дубинок и слезоточивого газа. ООН призвала Испанию расследовать случаи насилия.