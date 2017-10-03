Магаданская область, 3 октября, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Пассажиры «ВИМ-Авиа» из Магаданской области намерены судиться с авиакомпанией. Граждане рассчитывают, что их интересы будет представлять региональное управление Роспотребнадзора, сообщает ИА REGNUM.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа

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Колымчанка Энжелина Шлякис рассказала, что её рейс был задержан на сутки, однако есть случаи задержки на трое суток. По её словам, сидячих мест в московском аэропорту не было, людям приходилось спать на чемоданах и надувных матрацах.

«Пассажиры нашего рейса и других задержанных рейсов объединились, и теперь мы готовим коллективный иск в суд против «ВИМ-Авиа», — приводит слова пассажирки РИА Новости.

Граждане рассчитывают, что их интересы в суде будет представлять областное управление Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет летать в Магаданскую область до 10 октября, затем оставшихся пассажиров распределят между собой «Аэрофлот» и «Россия». По словам губернатора Владимира Печёного, продолжаются переговоры о постоянной замене проблемного перевозчика, якобы есть желающие зайти на региональный рынок.