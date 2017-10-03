В России создают новый орган для контроля над правительством
Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 20 сентября корреспонденты английских и американских газет послали телеграммы о том, что составление коалиционного кабинета решено окончательно. Корреспонденты называют далее и имена новых министров: Кишкин, Бурышкин, Смирнов, Третьяков и Коновалов.
В газетах опубликовано постановление Временного gравительства об увольнении 13 высших командных чинов и о назначении на их место других.
Керенский послал назначенному для усмирения Ташкента генералу Коровиченко телеграмму:
«Предлагаю выехать с возможной поспешностью. Ни в какие переговоры с мятежниками не вступать. Дальнейшие колебания недопустимы. Необходимы самые решительные меры. Правительство не может допустить безнаказанных преступлений, подвергающих опасности существование населения целых областей. Все должностные лица должны быть немедленно призваны к исполнению их служебного долга. Наливкину предложить до вашего приезда никаких распоряжений, противоречащих этим указаниям, не предпринимать».
Днем началось заседание президиума Демократического совещания, пополненного представителями партий и групп. Меньшевики и эсеры, как пишет «Рабочий путь», «старались создать внушительное большинство в пользу той коалиции, которая так позорно провалилась накануне. В ответ на это Каменев заявил, что всякая попытка коалиции в настоящее время лишь провоцировала бы гражданскую войну. Власть должна быть создана Советами, единственно возможное теперь — это однородное демократическое министерство до съезда Советов. Такому министерству «никаких угроз слева не будет».
После долгих прений на голосование ставится вопрос о том, какова должна быть власть — коалиционная или однородная. За коалицию — 50 голосов, против — 60.
По вопросу о программе власти — принята программа 14 августа с дополнением об активной внешней политике за мир. Фракция большевиков голосует против этой программы.
Вопрос об ответственности перед представительным учреждением принимается единогласно. Постоянное представительное учреждение выделяется Демократическим совещанием. Органу этому должно быть поручено предпринять все необходимые шаги к организации власти. Организуется он по принципу пропорционального представительства от групп и партий. Дополнение этого органа представителями цензовых групп принимается 56 голосами против 48, при 10 воздержавшихся.
Избрана специальная компромиссная комиссия, которая должна была свести все эти постановления в резолюцию для представления пленарному заседанию.
Далее заслушивается речь Керенского, который отстаивает коалицию и говорит, что он принимать участие в создании и работе однородного правительства отказывается.
В пятом часу дня начались фракционные заседания партий, входящих в Демократическое совещание.
На самом Совещании с докладом от президиума выступает Церетели. Затем выступил Троцкий от имени большевиков, потребовал голосовать за резолюцию Церетели по пунктам и заявил, что если пункт о коалиции будет принят, то фракция большевиков будет голосовать против резолюции в целом. Далее выступил ряд фракционных ораторов, причем все они опирались на речь Церетели. После этого Церетели огласил следующую резолюцию:
«1) Демократический съезд постановляет, что при решении вопроса о создании сильной революционной власти необходимо требовать осуществления программы 14 августа, деятельной внешней политики, направленной на достижение всеобщего мира и ответственности правительства перед представительным учреждением впредь до Учредительного собрания, отражающего волю страны.
2) Выделяя из своей среды постоянный представительный орган, съезд поручает ему содействовать созданию власти на вышеуказанных основаниях, причем в случае привлечения и цензовых элементов в состав Временного правительства, орган этот может и должен быть дополнен делегатами от буржуазных групп.
3) В органе этом должно быть сохранено преобладание демократических элементов.
4) Правительство, санкционируя этот орган, должно быть подотчетно этому органу и ответственно перед ним.
5) Съезд поручает президиуму к завтрашнему дню представить съезду проект выборов постоянного учреждения из состава съезда, а также избрать пять представителей из своей среды, которые немедленно предприняли бы необходимые практические шаги для содействия образованию власти на вышеуказанных началах. Эти представители должны давать отчет в своей работе вышеупомянутому представительному учреждению и представлять свои решения на его санкцию».
Все пункты по отдельности принимаются значительным большинством. Из четвертого пункта по настоянию большевиков слова «санкционируя этот орган» выкидываются.
Совещание переходит к голосованию резолюции в целом. Луначарский от фракции большевиков заявляет, что фракция будет голосовать против резолюции в целом. Церетели, объясняя расхождение между содержанием своей речи и резолюцией, говорит, что впредь при переговорах с большевиками придется приглашать нотариуса и двух писцов.
Ногин от фракции большевиков требует, чтобы президиум сделал замечание Церетели, в противном случае фракция большевиков покинет зал заседаний. Церетели свои слова взять обратно отказывается, фракция большевиков покидает зал заседания. После перерыва Церетели заявляет, что в своих словах имел в виду не всю партию большевиков, а только двух лиц. Председатель Авксентьев считает инцидент исчерпанным.
Голосуется резолюция в целом: за — 829 голосов, против — 106, при 69 воздержавшихся. «Рабочий путь» по поводу итого голосования пишет:
«Итак, пока что вы победили, господа соглашатели и господа кадеты. Делайте вашу игру. Приступайте к новому опыту. Он будет последний — за что мы вам ручаемся».
Состоялось общее заседание ВЦИК и президиума Центрофлота. Было признано необходимым изыскать пути к скорейшей ликвидации конфликта с правительством. Посредничество ВЦИК принято и морским ведомством, и Центрофлотом. Соглашение намечается в той форме, что Центрофлот отказывается от своих ультимативных требований, а Временное правительство отменяет свое постановление о роспуске Центрофлота.
В то же время Центрофлотом были получены сообщения от всех флотов о готовности оказать ему полную поддержку.
Заседание Петроградского Совета было сокращено, поскольку многие участники заседания должны были присутствовать на Демократическом совещании. Решено переизбрать Исполком и для этой цели образовать специальную комиссию по три человека от каждой фракции. Выборы произвести в субботу и воскресенье путем референдума.
Далее заслушивается краткий доклад Троцкого о Демократическом совещании. Троцкий говорит, что власть должна принадлежать всероссийскому съезду Советов, который должен быть созван немедленно, а исполнителем его воли на местах являются местные Советы. Но он полагает, что уклончивая политика эсеров и меньшевиков все-таки приведет к созданию коалиции, существование которой бесспорно обречено на гибель. Благодаря коалиции будет отсрочен созыв всероссийского съезда Советов, неизбежно обострятся междуклассовые отношения, из-за чего начнется гражданская война.
Заключительная часть заседания посвящена разрешению инцидента, возникшего вследствие назначения на 21 сентября пленума Совета без обсуждения порядка дня в президиуме и без оповещения фракций. Представитель фракции эсеров заявляет, что его фракция на пленум не пойдет. Председатель поясняет, что пленум собирается по соглашению между председателями рабочей и солдатской секций, так как президиум не мог собраться.
В заключение представитель союза писчебумажников сообщил о нарастающем конфликте и о возможности стачки.
«Известия» пишут:
«Пять офицеров, заключенных в Двинской крепости за июльские события, протестуют против непредъявления им в течение двух месяцев обвинения, несмотря на обращение к прокурору, в Совет и т. д. Особенно тягостное впечатление произвел на заключенных тот факт, что арестованным корниловцам обвинение было предъявлено через 3—4 дня, и они были выпущены под надзор начальства, в то время как арестованные в июльские дни до сих пор находятся под арестом без обвинения».
В Гельсингфорсе состоялись выборы нового президиума Исполкома. Председателем выбран большевик Шейнман, товарищами председателя один большевик и один интернационалист.
В Харькове открылась 3-я конференция промышленников Донбасса и Криворожья. Послана по телеграфу сочувственная телеграмма Рябушинскому по поводу его ареста Севастопольским Советом, а также выражено соболезнование всем жертвам эксцессов со стороны рабочих.
Губернские крестьянские съезды в Тамбове и Ростове-на-Дону высказались за понижение твердых цен на хлеб.
В Киеве забастовали 14 металлообрабатывающих заводов. Основные требования бастующих сводятся к немедленному принятию коллективного договора и пересмотру норм оплаты труда.
Ташкентский Совет рабочих депутатов в качестве протеста против туркестанского комитета, отказавшегося остановить направляющуюся в Ташкент карательную экспедицию, объявил всеобщую забастовку. Забастовали трамваи, электрическая станция и типография. Забастовали все железнодорожные мастерские и т. д. В городе эксцессов нет, однако идет сильное брожение. Все краевые организации высказываются против действий местного Совета рабочих депутатов.
Московские «Известия» сообщают, что из Донбасса в июне было вывезено 98,5, в июле — 95,6, а в августе — 86 миллионов пудов угля.
Под председательством Родзянко в Москве состоялось заседание Совета Совещания общественных деятелей. Члены Совета приветствовали Третьякова ввиду предполагаемого назначения его на пост председателя экономического совещания.
В «Рабочем пути» появилось письмо Коллонтай, где она сообщает, что с нее снят домашний арест, и благодарит рабочих, выносивших резолюции протеста против ее ареста.
«Известия» пишут:
«Задержанные в Финляндии Вырубова, Бадмаев, Манасевич и другие содержатся в Свеаборгской крепости… На днях арестованных посетил делегат Исполкома Совета Р. и С. Д. Соколов, который заявил им, что хотя формально и не имеется никаких оснований к их задержанию, но власть в настоящее время бессильна что-либо предпринять для их освобождения. Матросы категорически высказались против отпуска их и решили содержать их в Свеаборгской крепости до перехода власти в руки Советов».