Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 20 сентября корреспонденты английских и американских газет послали телеграммы о том, что составление коалиционного кабинета решено окончательно. Корреспонденты называют далее и имена новых министров: Кишкин, Бурышкин, Смирнов, Третьяков и Коновалов.

В. С. Иванов. Бдительность – наше оружие! (фрагмент) 1953

В газетах опубликовано постановление Временного gравительства об увольнении 13 высших командных чинов и о назначении на их место других.

Керенский послал назначенному для усмирения Ташкента генералу Коровиченко телеграмму:

«Предлагаю выехать с возможной поспешностью. Ни в какие переговоры с мятежниками не вступать. Дальнейшие колебания недопустимы. Необходимы самые решительные меры. Правительство не может допустить безнаказанных преступлений, подвергающих опасности существование населения целых областей. Все должностные лица должны быть немедленно призваны к исполнению их служебного долга. Наливкину предложить до вашего приезда никаких распоряжений, противоречащих этим указаниям, не предпринимать».

Днем началось заседание президиума Демократического совещания, пополненного представителями партий и групп. Меньшевики и эсеры, как пишет «Рабочий путь», «старались создать внушительное большинство в пользу той коалиции, которая так позорно провалилась накануне. В ответ на это Каменев заявил, что всякая попытка коалиции в настоящее время лишь провоцировала бы гражданскую войну. Власть должна быть создана Советами, единственно возможное теперь — это однородное демократическое министерство до съезда Советов. Такому министерству «никаких угроз слева не будет».

После долгих прений на голосование ставится вопрос о том, какова должна быть власть — коалиционная или однородная. За коалицию — 50 голосов, против — 60.

По вопросу о программе власти — принята программа 14 августа с дополнением об активной внешней политике за мир. Фракция большевиков голосует против этой программы.

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Свободные граждане»

Вопрос об ответственности перед представительным учреждением принимается единогласно. Постоянное представительное учреждение выделяется Демократическим совещанием. Органу этому должно быть поручено предпринять все необходимые шаги к организации власти. Организуется он по принципу пропорционального представительства от групп и партий. Дополнение этого органа представителями цензовых групп принимается 56 голосами против 48, при 10 воздержавшихся.

Избрана специальная компромиссная комиссия, которая должна была свести все эти постановления в резолюцию для представления пленарному заседанию.

Далее заслушивается речь Керенского, который отстаивает коалицию и говорит, что он принимать участие в создании и работе однородного правительства отказывается.

В пятом часу дня начались фракционные заседания партий, входящих в Демократическое совещание.

На самом Совещании с докладом от президиума выступает Церетели. Затем выступил Троцкий от имени большевиков, потребовал голосовать за резолюцию Церетели по пунктам и заявил, что если пункт о коалиции будет принят, то фракция большевиков будет голосовать против резолюции в целом. Далее выступил ряд фракционных ораторов, причем все они опирались на речь Церетели. После этого Церетели огласил следующую резолюцию:

«1) Демократический съезд постановляет, что при решении вопроса о создании сильной революционной власти необходимо требовать осуществления программы 14 августа, деятельной внешней политики, направленной на достижение всеобщего мира и ответственности правительства перед представительным учреждением впредь до Учредительного собрания, отражающего волю страны.

2) Выделяя из своей среды постоянный представительный орган, съезд поручает ему содействовать созданию власти на вышеуказанных основаниях, причем в случае привлечения и цензовых элементов в состав Временного правительства, орган этот может и должен быть дополнен делегатами от буржуазных групп.

3) В органе этом должно быть сохранено преобладание демократических элементов.

4) Правительство, санкционируя этот орган, должно быть подотчетно этому органу и ответственно перед ним.

5) Съезд поручает президиуму к завтрашнему дню представить съезду проект выборов постоянного учреждения из состава съезда, а также избрать пять представителей из своей среды, которые немедленно предприняли бы необходимые практические шаги для содействия образованию власти на вышеуказанных началах. Эти представители должны давать отчет в своей работе вышеупомянутому представительному учреждению и представлять свои решения на его санкцию».

Все пункты по отдельности принимаются значительным большинством. Из четвертого пункта по настоянию большевиков слова «санкционируя этот орган» выкидываются.

Делегаты I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в зале Таврического дворца

Совещание переходит к голосованию резолюции в целом. Луначарский от фракции большевиков заявляет, что фракция будет голосовать против резолюции в целом. Церетели, объясняя расхождение между содержанием своей речи и резолюцией, говорит, что впредь при переговорах с большевиками придется приглашать нотариуса и двух писцов.

Ногин от фракции большевиков требует, чтобы президиум сделал замечание Церетели, в противном случае фракция большевиков покинет зал заседаний. Церетели свои слова взять обратно отказывается, фракция большевиков покидает зал заседания. После перерыва Церетели заявляет, что в своих словах имел в виду не всю партию большевиков, а только двух лиц. Председатель Авксентьев считает инцидент исчерпанным.

Голосуется резолюция в целом: за — 829 голосов, против — 106, при 69 воздержавшихся. «Рабочий путь» по поводу итого голосования пишет:

«Итак, пока что вы победили, господа соглашатели и господа кадеты. Делайте вашу игру. Приступайте к новому опыту. Он будет последний — за что мы вам ручаемся».

Состоялось общее заседание ВЦИК и президиума Центрофлота. Было признано необходимым изыскать пути к скорейшей ликвидации конфликта с правительством. Посредничество ВЦИК принято и морским ведомством, и Центрофлотом. Соглашение намечается в той форме, что Центрофлот отказывается от своих ультимативных требований, а Временное правительство отменяет свое постановление о роспуске Центрофлота.

В то же время Центрофлотом были получены сообщения от всех флотов о готовности оказать ему полную поддержку.

Заседание Петроградского Совета было сокращено, поскольку многие участники заседания должны были присутствовать на Демократическом совещании. Решено переизбрать Исполком и для этой цели образовать специальную комиссию по три человека от каждой фракции. Выборы произвести в субботу и воскресенье путем референдума.

Первое заседание солдатской секции Петроградского Совета в Таврическом дворце

Далее заслушивается краткий доклад Троцкого о Демократическом совещании. Троцкий говорит, что власть должна принадлежать всероссийскому съезду Советов, который должен быть созван немедленно, а исполнителем его воли на местах являются местные Советы. Но он полагает, что уклончивая политика эсеров и меньшевиков все-таки приведет к созданию коалиции, существование которой бесспорно обречено на гибель. Благодаря коалиции будет отсрочен созыв всероссийского съезда Советов, неизбежно обострятся междуклассовые отношения, из-за чего начнется гражданская война.

Заключительная часть заседания посвящена разрешению инцидента, возникшего вследствие назначения на 21 сентября пленума Совета без обсуждения порядка дня в президиуме и без оповещения фракций. Представитель фракции эсеров заявляет, что его фракция на пленум не пойдет. Председатель поясняет, что пленум собирается по соглашению между председателями рабочей и солдатской секций, так как президиум не мог собраться.

В заключение представитель союза писчебумажников сообщил о нарастающем конфликте и о возможности стачки.

«Известия» пишут:

«Пять офицеров, заключенных в Двинской крепости за июльские события, протестуют против непредъявления им в течение двух месяцев обвинения, несмотря на обращение к прокурору, в Совет и т. д. Особенно тягостное впечатление произвел на заключенных тот факт, что арестованным корниловцам обвинение было предъявлено через 3—4 дня, и они были выпущены под надзор начальства, в то время как арестованные в июльские дни до сих пор находятся под арестом без обвинения».

В Гельсингфорсе состоялись выборы нового президиума Исполкома. Председателем выбран большевик Шейнман, товарищами председателя один большевик и один интернационалист.

В Харькове открылась 3-я конференция промышленников Донбасса и Криворожья. Послана по телеграфу сочувственная телеграмма Рябушинскому по поводу его ареста Севастопольским Советом, а также выражено соболезнование всем жертвам эксцессов со стороны рабочих.

Губернские крестьянские съезды в Тамбове и Ростове-на-Дону высказались за понижение твердых цен на хлеб.

В Киеве забастовали 14 металлообрабатывающих заводов. Основные требования бастующих сводятся к немедленному принятию коллективного договора и пересмотру норм оплаты труда.

На заводе

Ташкентский Совет рабочих депутатов в качестве протеста против туркестанского комитета, отказавшегося остановить направляющуюся в Ташкент карательную экспедицию, объявил всеобщую забастовку. Забастовали трамваи, электрическая станция и типография. Забастовали все железнодорожные мастерские и т. д. В городе эксцессов нет, однако идет сильное брожение. Все краевые организации высказываются против действий местного Совета рабочих депутатов.

Московские «Известия» сообщают, что из Донбасса в июне было вывезено 98,5, в июле — 95,6, а в августе — 86 миллионов пудов угля.

Под председательством Родзянко в Москве состоялось заседание Совета Совещания общественных деятелей. Члены Совета приветствовали Третьякова ввиду предполагаемого назначения его на пост председателя экономического совещания.

В «Рабочем пути» появилось письмо Коллонтай, где она сообщает, что с нее снят домашний арест, и благодарит рабочих, выносивших резолюции протеста против ее ареста.

«Известия» пишут:

«Задержанные в Финляндии Вырубова, Бадмаев, Манасевич и другие содержатся в Свеаборгской крепости… На днях арестованных посетил делегат Исполкома Совета Р. и С. Д. Соколов, который заявил им, что хотя формально и не имеется никаких оснований к их задержанию, но власть в настоящее время бессильна что-либо предпринять для их освобождения. Матросы категорически высказались против отпуска их и решили содержать их в Свеаборгской крепости до перехода власти в руки Советов».