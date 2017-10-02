Пекин, 3 октября, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму Жюли Пейетт по случаю ее вступления в должность генерал-губернатора Канады, сообщает 2 октября агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

В своем послании Си выразил уверенность, что установленные 47 лет назад дипломатические отношения между странами принесли только плодотворные результаты сотрудничества в различных сферах. Также было достигнуто устойчивое взаимодействие и сотрудничество по вопросам международных отношений.

В текущих обстоятельствах, страны имеют, по славам Си, общие интересы развития международного сотрудничества и реагирования на общие вызовы, добавив, что есть перспектива дальнейшего развития двусторонних отношений.

Китай намерен сотрудничать с Канадой во имя наращивания взаимного политического доверия и расширения политического сотрудничества на основе взаимного уважения, равенства и выгоды, что, по мнению китайского лидера, может вывести стратегическое сотрудничество между КНР и Канадой на новый уровень.

Напомним, что двусторонние дипломатические отношения между КНР и Канадой были заключены только в 1970 году. Сотрудничество между странами проходит во множестве плоскостей и дополнительно стимулируется проживанием в Канаде более 1,3 млн жителей китайского происхождения. В то же самое время, Китай — второй по величине после США торговый партнер Канады.

Стоит также отметить, что Жюли Пейетт была назначена на пост генерал-губернатора Канады в июле 2017 году. Является специалистом полета, капитаном ВВС Канады, оператором-глубоководником, инженером, космонавтом.