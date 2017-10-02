Мадрид, 3 октября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Марьяно Рахой в ходе переговоров с коллегами из стран ЕС выразил благодарность за «поддержку конституционного порядка» Испании по вопросу референдума в Каталонии, сообщает Reuters.

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Согласно заявлению правительства, кроме понимания среди европейских лидеров, Рахой также заручился поддержкой политических партий внутри страны — в ходе встреч с Социалистической партией и центристской партией «Сьюдаданос» («Граждане») было решено совместно разработать ответ на «вызов независимости» Каталонии.

Напомним, 1 октября в испанской провинции Каталония прошел референдум по вопросу о независимости региона от Испании. 90% каталонцев проголосовали за независимость.

При этом центральные власти Испании активно препятствовали плебисциту, который Мадрид считает «незаконным», — национальная полиция громила избирательные участки и избивала граждан, желавших проголосовать.

Не менее 500 человек пострадали от слезоточивого газа, резиновых пуль и дубинок, которые использовали «правоохранители» Испании. Кроме того, на сотни чиновников Каталонии, «не препятствовавших» волеизъявлению граждан, были заведены уголовные дела.

Тем не менее со стороны политиков ЕС и Еврокомиссии в ответ на репрессивные действия властей Испании против мирных граждан прозвучали лишь весьма сдержанные комментарии о необходимости «прекратить насилие» и «перейти к переговорам» с Барселоной. Сам референдум 1 октября был назван Еврокомиссией незаконным.