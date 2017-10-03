Хемниц, Германия, 3 октября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. 1 октября 2017 в немецком Хемнице завершился 22 Международный кинофестиваль для детей и юношества «Шлингель» («Озорник»), в котором приняло участие около двадцати четырех тысяч гостей. В течение недели зрителям было показано сто пятьдесят девять фильмов из пятьдесят одной страны. Всего было вручено девятнадцать наград, многие из которых сопровождались денежными премиями на общую сумму шестьдесят четыре тысячи евро. Российские картины не только составили достойную конкуренцию работам из других стран, но и попали в число призеров. Об итогах фестиваля рассказывает кинообозреватель ИА REGNUM.

Фото оргкомитета Международного фестиваля «Шлингель» Приз Международного фестиваля «Шлингель»

Первыми были оглашены лучшие короткометражные фильмы. Приз за лучшую немецкую короткометражку и 500 евро достался 11-минутной экспериментальной философской картине «Механизм: как заботиться о себе» (режиссер Майкл Члебуш ).

). Особого упоминания удостоилась лента «Принцесса» (режиссер Карстен Далем ) о маленьком хулигане, который держит в секрете свою страсть к переодеванию в платья, но вопреки опасности быть отвергнутым друзьями и обществом, решает выступить на школьном конкурсе караоке в девчачьем образе.

) о маленьком хулигане, который держит в секрете свою страсть к переодеванию в платья, но вопреки опасности быть отвергнутым друзьями и обществом, решает выступить на школьном конкурсе караоке в девчачьем образе. Приз за лучший фильм международной программы и 500 евро был присвоен исландской ленте «Буи» (режиссер Инга Лиса Миддлтон ) о девочке, которая, пытаясь завести новых друзей, решается войти в дом, где по убеждению детей, живет настоящая ведьма. Российская премьера «Буи» на днях состоялась в рамках IV Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс», проходящего с 30 сентября по 7 октября в Тюмени.

) о девочке, которая, пытаясь завести новых друзей, решается войти в дом, где по убеждению детей, живет настоящая ведьма. Российская премьера «Буи» на днях состоялась в рамках IV Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс», проходящего с 30 сентября по 7 октября в Тюмени. В конкурсе немецких мультфильмов лучшим был признан «Торопись, Херольд». Режиссер Франс Либшнер получил в качестве премии 500 евро.

получил в качестве премии 500 евро. В международном конкурсе мультфильмов победу одержала русская лента — «Паутинка» Натальи Чернышевой : лаконичная и трогательная история о неожиданной дружбе старушки и паучка. Этот приз тоже сопровожден 500 евро.

: лаконичная и трогательная история о неожиданной дружбе старушки и паучка. Этот приз тоже сопровожден 500 евро. В конкурсе игровых полнометражных фильмов главной, пожалуй, является награда, присуждаемая детским жюри, в которое вошли восемнадцать ребят из девяти разных стран. Во всяком случае премия, сопровождающая этот приз, самая большая: 12 500 евро. Ее получил испанский приключенческий костюмный фильм «Зип и Зап и Остров Капитана» (режиссер Оскар Сантос). Дети объяснили свой выбор так:

«Приз в этом году присужден фильму, который увлек нас с самого начала. Мы вместе с героями окунулись в мир, полный волшебных приключений, и были удивлены неожиданными поворотами сюжета. Вместе с тем в картине подчеркивается важность дружбы и семьи».

Фото оргкомитета Международного фестиваля «Шлингель» М/ф «Урфин»

Среди фильмов для юношества дети признали лучшим «Просто Чарли» из Великобритании от режиссера Ребекки Фортуне (приз сопровождается 10 000 Евро):

«Этот фильм убедил нас своей эмоционально трогательной историей. Мы смогли представить, что чувствует 13-летний мальчик, который вдруг осознал, что живет в неправильном теле. Он пытается принять свое новое «я», хотя семья и друзья его совсем не поддерживают. Удивительно, как исполнитель главной роли шаг за шагом проводит зрителей по жизненному пути героя, который, наконец, начинает жить как девушка. В ленте очень тонко соединяются жанры комедии и трагедии. Сильная история, большое кино, блестящие актеры!»

Приз города Хемниц и пять тысяч евро были присуждены французскому фильму «Маленький Спиру» (режиссер Николас Бари), в которой роль доброго дедушки исполнил Пьер Ришар:

«Какая прекрасная фантазия! — отмечают члены жюри — Режиссер невероятным образом отобразил несколько недель в жизни 12-летнего мальчика. Его предстоящая жизнь была определена судьбой, но благодаря своим друзьям и деду он смог изменить свое будущее. Настоящий семейный фильм с выдающимися актерами: самой высокой оценки заслуживают как взрослые актеры, так и юные исполнители».

Фото оргкомитета Международного фестиваля «Шлингель» Х/ф «Просто Чарли»

Специальный приз и 6000 евро ушел французской ленте «Глубочайшие чувства» (режиссер Мишель Бужена ). Жюри отметило, что это фильм с большой душой, юмором и множеством маленьких секретов; прелестные актеры работают с невероятной радостью. Точно написаны диалоги, а отдельные эпизоды показывают, где дети черпают силу, энергию, фантазию, и почему они никогда не отказываются от своих мечтаний.

). Жюри отметило, что это фильм с большой душой, юмором и множеством маленьких секретов; прелестные актеры работают с невероятной радостью. Точно написаны диалоги, а отдельные эпизоды показывают, где дети черпают силу, энергию, фантазию, и почему они никогда не отказываются от своих мечтаний. Награду за лучшую роль, исполненную ребенком получил Юлиан Ран за работу в фильме «Гостиница «Истинная Любовь» режиссера Инеке Хаутман . Этот фильм о том, насколько трудными и важными могут быть личные внутренние изменения, и как важна бывает реакция на это самых близких людей.

. Этот фильм о том, насколько трудными и важными могут быть личные внутренние изменения, и как важна бывает реакция на это самых близких людей. В конкурсе молодежного кино главный приз и 1000 евро получил южно-корейский фильм «Канола» (режиссер Чанг ). Жюри отметило, как мастерски режиссер балансирует между умопомрачительными пейзажами и оживленной жизнью большого города. Актеры очень выразительно передали тонкие взаимоотношения героини со своей бабушкой и то, как их семейная близость оказывается под угрозой после раскрытия молодой девушкой своего большого секрета. В фильме отражаются противоречия между поколениями, но, вместе с тем, демонстрируются пути восстановления взаимного доверия и единства семьи.

). Жюри отметило, как мастерски режиссер балансирует между умопомрачительными пейзажами и оживленной жизнью большого города. Актеры очень выразительно передали тонкие взаимоотношения героини со своей бабушкой и то, как их семейная близость оказывается под угрозой после раскрытия молодой девушкой своего большого секрета. В фильме отражаются противоречия между поколениями, но, вместе с тем, демонстрируются пути восстановления взаимного доверия и единства семьи. В конкурсе немецкого кино спонсорский приз и 4000 евро получил «Излишек аксолотли» режиссера Хелен Хегеманн, о котором жюри честно заметило:

«Эта драма может расстроить зрителей, как и главная героиня, которая кажется мятежной, бескомпромиссной, раскованной и безудержной. Девочка, оказавшаяся в вихре вечеринок, наркотиков и секса, на самом деле ранима и вполне разумна. Просто именно таким образом она переживает переходный возраст и необходимость перешагнуть порог взрослой жизни».

Приз от Гёте-института, который включает разрешение на некоммерческие показы и перевод фильма (создание субтитров) минимум на пяти иностранных языках, получила «Легенда Тима Талера или Мальчик, который продал свой смех» Андреаса Дрездена.

«Эта сказка очень похожа на реальную жизнь, — отмечает жюри. — Она подчеркивает, что успех и богатство не могут сделать человека счастливым. Люди (и особенно дети) нуждаются в дружбе и семье. Фильм с помощью легкого юмора показывает, как дети справляются с трудными ситуациями в повседневной жизни, и как родители могут их поддерживать»

В конкурсе анимационного кино главный приз и 1000 евро взяла российская лента — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» режиссеров Владимира Торопчина, Федора Дмитриева и Дарины Шмидт . Жюри отметило, что эта экранизация известной сказки Александра Волкова пошла дальше оригинала, подарив персонажам яркие, авантюрные личности, а в сюжете и аудиовизуальном воплощении — освободившись от шаблонов и банального пересказа. В целом получился очень удачный мультфильм, в котором использованы все подходящие жанру творческие и технические возможности. Отличный сюжет и стильное визуальное решение тронуло не только детей, но и взрослых зрителей.

. Жюри отметило, что эта экранизация известной сказки Александра Волкова пошла дальше оригинала, подарив персонажам яркие, авантюрные личности, а в сюжете и аудиовизуальном воплощении — освободившись от шаблонов и банального пересказа. В целом получился очень удачный мультфильм, в котором использованы все подходящие жанру творческие и технические возможности. Отличный сюжет и стильное визуальное решение тронуло не только детей, но и взрослых зрителей. Приз международной ассоциации детского кино ECFA был присужден немецко-итальянской роуд-муви «Горное чудо — неожиданная дружба» Тобиаса Вимана . Главная героиня — 13-летняя Амелия — постоянно убегает от самой себя и своей болезни: смертельно опасной и удушающей астмы. На пути она встречает новых друзей и обретает душевный мир.

. Главная героиня — 13-летняя Амелия — постоянно убегает от самой себя и своей болезни: смертельно опасной и удушающей астмы. На пути она встречает новых друзей и обретает душевный мир. Жюри международной ассоциации кинопрессы ФИПРЕССИ (в которое от России вошла Ирина Марголина) отметила своим призом фильм из Индии «Цвета инновации» Манаса Мукуля Паля , который изобразил поэтическую картину бедной семьи, маленький член которой пытается помочь своим родным выйти из сложной жизненной ситуации.

, который изобразил поэтическую картину бедной семьи, маленький член которой пытается помочь своим родным выйти из сложной жизненной ситуации. Отдельный приз достался бразильской ленте «На колесах» Мауро Д'Аддио — атмосферной ленте, перенесшей зрителей на пыльные дороги маленького бразильского городка, по которым вместе путешествуют одноклассники Лукас и Лайс. Благодаря взаимному доверию они смогли преодолеть все невзгоды: Лукас вновь смог ходить, а Лаус хоть и не нашел своего отца, но многое понял и эмоционально вырос.

— атмосферной ленте, перенесшей зрителей на пыльные дороги маленького бразильского городка, по которым вместе путешествуют одноклассники Лукас и Лайс. Благодаря взаимному доверию они смогли преодолеть все невзгоды: Лукас вновь смог ходить, а Лаус хоть и не нашел своего отца, но многое понял и эмоционально вырос. Приз зрительских симпатий ушел польской ленте «За синей дверью» Мариуша Палей о непростых взаимоотношениях мальчика со своей тетей, о путешествиях героя в волшебный мир за синей дверью, об опасных приключениях и спасении близких.

Фото оргкомитета Международного фестиваля «Шлингель» Х/ф «За синей дверью»

На фестивале было представлено большое количество разных кинокартин, но судя хотя бы по конкурсу короткометражного кино, многие режиссеры следуют модному европейскому тренду: защите прав сексуальных меньшинств и мигрантов. В маленьких зрителях стараются пробудить сострадание к темнокожим людям, которые заполоняют Европу не от хорошей жизни, переживая на пути смертельную опасность. Фильмы о малолетних гомосексуалистах, трансвеститах и лесбиянках, к сожалению, не только призывают к состраданию, но и пропагандируют новые актуальные тренды, как будто побуждая каждого ребенка раньше времени задуматься о своей сексуальной ориентации и эротических предпочтениях. К счастью, многие зарубежные фильмы утверждают традиционные семейные ценности и гуманистические идеалы, учат милосердию, дружбе, вниманию к близким, взаимовыручке и приглашают ребят в увлекательные путешествия и приключения.