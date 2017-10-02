Вашингтон, 3 октября, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Белый дом не намерен вести переговоров с КНДР — по словам официального представителя администрации президента США, время для этого «еще не пришло», передает Reuters.

Белый дом

«Мы поняли, что сейчас не время для переговоров (с Северной Кореей — прим. ИА REGNUM )», — заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

По словам Сандерс, с КНДР и до этого «не было никаких переговоров» кроме переговоров о судьбе троих арестованных в Северной Корее граждан США.

Администрация президента США ранее потребовала от КНДР освободить арестованных миссионера Ким Донг Чул и ученых Тони Кима и Ким Ха Сонга, которые являются гражданами США.

Напомним, 1 октября президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон «тратит время, пытаясь вступить в переговоры с маленьким человеком-ракетой». Под «маленьким человеком-ракетой» Трамп очевидно подразумевал главу КНДР Ким Чен Ына.