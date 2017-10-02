Ташкент, 3 октября, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Обязательная регистрация IMEI кодов (International Mobile Equipment Identity) для сотовых телефонов может быть введена узбекскими властями, сообщается в проекте постановления президента Узбекистана, размещенном на портале нормативно-правовых актов страны.

Самарканд

Уточняется, что этим решением будет введен запрет на манипуляции с IMEI кодами — их дублированием, клонированием, а также заменой на другой код, отличающийся от заводского.

Также будут запрещены вообще все действия, направленные на использование, реализацию или передачу сотовых аппаратов третьим лицам. Это будет считаться нарушением правил торговли и оказания услуг.

Нарушившим нормы, которые, возможно, будут установлены, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Предполагается взыскание с виновных причиненного государству ущерба в полном объеме.

Ограничения также предполагают запрет на предоставление услуг сотовой связи тем абонентам, которые пользуются телефонами с незарегистрированным IMEI кодом.

Отметим, что за регистрацию IMEI кодов действующих сотовых телефонов и ввозимых из других стран будут брать плату в установленном правительством размере.