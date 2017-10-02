Сухум, 3 октября, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Президенты Приднестровья Вадим Красносельский и Абхазии Рауль Хаджимба подписали обновленный Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами и выступили с совместным заявлением, выразив уверенность, что подписание документа придаст новый импульс отношениям двух государств и подтверждает факт взаимного юридического признания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соглашение было подписано в ходе визита Красносельского в Абхазию.

President.gospmr.org Вадим Красносельский и Рауль Хаджимба подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой

«Приднестровский и абхазский народы имеют много общего: оба государства возникли на постсоветском пространстве в результате геополитической катастрофы под названием «Развал Советского Союза». Но мы не потеряли себя. Абхазский народ, несмотря на все риски, пошел по пути сохранения себя. Он не хотел быть растворенным на политической карте мира, и вы победили. Сегодня Абхазия — признанное и независимое государство, что и является залогом вашей безопасности», — сказал президент ПМР.

Рауль Хаджимба также подчеркнул схожесть судеб приднестровского и абхазского народов: обе республики прошли сложный путь становления, на алтарь победы были положены тысячи жизней мирных граждан.

Стороны также отметили совпадение подходов Приднестровья и Абхазии к ключевым международным проблемам, в частности общую заинтересованность в развитии и укреплении полноформатного сотрудничества с Российской Федерацией.

В ходе визита в Абхазию приднестровская делегация приняла участие в торжественном собрании по случаю 24-й годовщины независимости республики. Глава приднестровского государства передал президенту и народу Абхазии поздравления от имени всего приднестровского народа. «В начале 90-х годов прошлого века абхазский народ оказался в тяжелейших условиях выживаемости и через жертвенность, через боль потерь вы добились независимости. Судьбы Абхазии и Приднестровья во многом схожи. Обе республики прошли через войну, через горе, потери к независимости. Независимость — это та ценность, на которой строится все остальное. Через независимость вы получили признание. По-другому быть не могло. Всей своей историей абхазский народ доказал, что это народ-победитель, народ-герой, который может за себя постоять. У вас богатая военная история. Но я хочу пожелать народу Абхазии, чтобы эта самая военная история осталась в прошлом, уступив место истории мира, добра и счастья», — отметил Вадим Красносельский.