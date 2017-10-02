Берлин, 2 октября, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Турция открыла крупнейшую военную базу за рубежом в африканском Сомали и намерена начать осуществлять программу военной подготовки сомалийских солдат, — сообщает сегодня, 2 октября, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. На открытии учебной миссии в Могадишо в эту субботу присутствовал генерал Хулуси Акар, главнокомандующий турецкими вооруженными силами.

AMISOM Public Information ВС Сомали

По словам издания, турецкая миссия должна численно превзойти уже развернутую в Сомали миссию ЕС. Европейская учебная миссия для сомалийской армии насчитывает порядка 200 военных советников, включая семь солдат бундесвера. Так называемая «турецкая целевая группа Сомали» состоит из 300 солдат, включая 100 инструкторов. За последние два года Турции удалось построить современный тренировочный лагерь со спортивными сооружениями недалеко от аэропорта столицы Сомали Могадишо. Согласно спутниковым снимкам, военная база занимает площадь порядка 40 гектаров. И все это для того, чтобы сомалийская армия смогла обрести конкурентоспособную боевую мощь.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, до сих пор обеспечение государственной монополии на насилие войсками признанного во всем мире правительства Могадишо ставилось под сомнение. Их главным противником является террористическая группировка сомалийских исламистов «Аш-Шабаб», борьба с которой является первостепенной задачей для всего Африканского союза.

Турция осуществляет свою помощь Сомали в рамках так называемого «Пакта о безопасности» для Сомали, принятого международным сообществом на конференции в Лондоне в мае 2017 года. Согласно документу к 2020-му должны быть сформированы сухопутные силы Сомали, а к 2026-му — спецназ, военно-воздушные силы и флот.

Однако дело не только в помощи несостоявшемуся государству. По мнению немецкого издания, Турция преследует и личные цели — закрепить свое влияние на Африканском континенте. С 2002 года страна увеличила число своих дипломатических представительств на континенте с 12 до 39. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines расширила свою сеть в Африке; теперь рейсы из Стамбула ежедневно летают в Сомали. Целью этого является открытие новых рынков для турецкой экономики. На континенте велик спрос на турецкие промышленные товары — автомобили, электронику, товары народного потребления, а также фармацевтическую продукцию.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, на сегодняшний день Африка играет второстепенную роль в турецкой экономике. По последним данным турецкого статистического управления, на Африку приходится всего 6,6% турецкого экспорта. Пока наиболее важным торговым партнером для Турции остается Европейский союз. Однако сейчас, учитывая динамику отношений с ЕС и НАТО, Турецкая Республика все больше стремится стать самостоятельной державой на глобальном уровне. И в качестве основного инструмента для достижения этой цели во внешней политике Анкара видит свое растущее экономическое и политическое влияние в Африке.

Кроме того, это несостоявшееся государство Африканского Рога имеет очень выгодное геополитическое расположение — на пересечении глобальных морских торговых путей. Еще одно преимущество Сомали, пожалуй, заключается в том, что здесь сравнительно низкая конкуренция со стороны глобальных акторов, таких как западные державы или Китай. Для своих инвестиций и военных баз они обычно предпочитают более стабильных партнеров в регионе, таких как Эфиопия или Джибути. Поэтому Сомали на данный момент имеет стратегически важное значение для Турция в этой «Великой африканской игре». На данный момент турецкая помощь Сомали насчитывает около 265 млн евро, и это вторая по объему величина в турецком бюджете, после Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сомали до сих пор действует эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

Напомним, что последние 29 лет в Сомали продолжается масштабная гражданская война с участием вооруженных сил США, Кении, миротворческих сил ООН и контингента Африканского союза. Несмотря на то, что сейчас у власти в стране находится правительство, признаваемое международным сообществом, однако де-факто оно не контролирует значительную часть собственной территории.