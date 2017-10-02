Делегация Калужской области продолжает рабочий визит в Японию
Калуга, 2 октября, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Сегодня, 2 октября, в ходе рабочей поездки делегации Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым в Японию в столице страны городе Токио глава Калужского региона встретился с заместителем министра экономики, торговли и промышленности страны Янасэ Тадао.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, во встрече также принимал участие руководитель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Обсуждались вопросы развития международной кооперации и торговли.
Анатолий Артамонов рассказал о преимуществах работы бизнеса в Калужской области, подчеркнув, что регион заинтересован в приходе международных компаний для реализации эффективных проектов в различных сферах. Состоялись также переговоры с представителями японского бизнеса.
На завтра запланирован ряд деловых встреч, в том числе с руководством компании «Мицубиши Моторс».