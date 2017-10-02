Анкара, 2 октября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. «По правде говоря, мы больше не нуждаемся в членстве в ЕС», — заявил турецкий лидер в своей речи перед парламентом в воскресенье, 1 октября. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Однако при этом, по словам издания, Эрдоган не стал полностью отвергать амбиции Анкары в отношении присоединения к Европе, отметив, что Турция не станет «той стороной, которая сдается». Президент также настаивает, что Турция готова войти в состав Евросоюза, но исключительно в качестве его полноценной составляющей.

«Если ЕС продолжит движение в этом направлении, то это единственно верный путь. Он в том, чтобы принять Турцию в состав ЕС и запустить процесс культурного и экономического роста», — отметил Эрдоган.

Как отмечает Der Spiegel, правительство Эрдогана действительно сыграло важную роль в начале переговоров о полном членстве в 2005 году, когда Эрдоган был еще премьер-министром. Переговоры застопорились из-за беспокойств европейских лидеров относительно того, что это будет самая населенная и при этом одна из беднейших стран в Европе, а также единственная в блоке страна с внушительным мусульманским большинством.

Договор о перемещении беженцев с Брюсселем от 2015 года, обещание либерализации визового режима и ускоренной интеграции подавали турецкому руководству некоторые надежды, но неудачная попытка государственного переворота против Эрдогана летом 2016 года автоматически изменила расклад, и явно не в пользу Турции.

Напомним, что после попытки переворота в Турции были заключены под стражу и уволены десятки тысяч государственных служащих, учителей, судей и журналистов, включая европейских граждан, которые, по заявлениям турецких властей, также принимали участие в подготовке переворота. Турецкое руководство также приняло ряд поправок к Конституции, существенно расширяющих исполнительные полномочия президента. Именно тогда федеральный канцлер Ангела Меркель объявила, что Турция «с головокружительной скоростью отдаляется от всех демократических практик».

Европарламент заморозил переговоры о членстве еще в начале прошлого года, а 3 сентября Меркель отложила этот вопрос еще на месяц. Теперь турецкий лидер призывает Брюссель официально признать, что ЕС больше не намерен продолжать отношения с Турцией».

Напоследок турецкий президент обвинил ЕС в том, что они предоставляют убежище тем, кто стремится подорвать европейский порядок и европейские ценности, включая так называемых гюленистов и борющихся за независимость курдов. «ЕС подвел нас в борьбе против терроризма», — заявил Эрдоган.

Формально Турция подала заявку на вступление еще в 1987 году, однако стране понадобилось еще 12 лет, чтобы получить статус кандидата. За последние 18 лет энтузиазм обеих сторон относительно турецкого членства в ЕС существенно снизился.