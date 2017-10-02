Калуга, 2 октября, 2017, 20:54 — ИА Регнум. В середине декабря 2017 года в Калуге состоятся «Ягужинские чтения» Они посвящены памяти первом генерал-прокурора России, видного политического и государственного деятеля XVIII столетия Павла Ивановича Ягужинского (1683−1736), сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам брифинга для представителей средств массовой информации.

Пресс-служба правительства Калужской области На брифинге, посвящённом «Ягужинским чтениям»

С журналистами встретились организаторы чтений: заместитель губернатора области Калужской Николай Калиничев, прокурор области Александр Гулягин и руководитель проекта «Возрождение усадьбы «Авчурино» Константин Гавриленко.

По словам участников брифинга, сподвижник Петра Великого — граф Павел Иванович Ягужинский стоял у истоков реформирования государственного аппарата на идеях права и закона. Судьба графа Павла Ягужинского непосредственно связана с историей Калужского края. Павел Ягужинский являлся одним из владельцев имения в калужском селе Авчурино. В настоящее время бывшая графская усадьба — объект культурного наследия федерального значения.

Ожидается, что предстоящие «Ягужинские чтения», которые состоятся на площадке калужского инновационного культурного центра, будут содействовать дальнейшему развитию законности и верховенства права в Калужской области и России.

В частности, областной прокурор Александр Гулягин считает, что в обществе сейчас присутствует интерес к тому, как раскрывались и исторически развивались конкретные личности, которые повлияли на ход истории Российского государства.

В Ягужинских чтениях предполагается участие представителей органов власти, правоохранители, общественных организаций, преподавателей и студенты ВУЗов. заинтересованных ведомств, а также научных и образовательных организаций.

Организаторы конференции: региональное правительство и прокуратура Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из российского архива древних актов калужскими прокурорами была получена информация, свидетельствующая о том, что село Авчурино перешло во владение П.И. Ягужинского в 1712 году. В свое время, в усадьбе первого генерал-прокурора России, в ожидании приезда Петра Великого, проложили так называемый «дубовый проспект», протяженностью около 2 километров.

В XX веке прокурорское имение пришло в упадок и сильно пострадало. Так, знаменитая дубовая аллея (проспект) сохранилась лишь частично. Большая часть древних дубов была спилена или погибла.

Работники калужской областной прокуратуры вместе с ветеранами посадили новые деревья дубовой аллеи. Отныне молодые дубы по соседству с 200-летними деревьями станут символом связи поколений прокуроров и продолжения традиций российской прокуратуры.