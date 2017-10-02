Вашингтон, 2 октября, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Дочерняя структура «Российских железных дорог» — «Транстелеком» — проложила интернет-сеть в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию FireEye, специализирующейся на кибербезопасности.

Сетевые кабели

Сообщается, что благодаря новой сети у Северной Кореи теперь есть два способа выйти во Всемирную сеть.

Уточняется, что специалисты компании FireEye проверили таблицы маршрутизации и установили, через какую компанию интернет проходит в КНДР. Известно, что ранее интернет в КНДР шел только через китайскую государственную компанию China United Network Communications Ltd. Однако 1 октября появился новый канал, который построила «Транстелеком».

Подключение Северной Кореи к интернету через Российскую Федерацию поможет Пхеньяну избежать ограничений в случае давления со стороны США, считает директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону FireEye Брайс Боланд. Отныне, чтобы заблокировать для КНДР доступ в интернет, Вашингтону придётся договариваться сразу с двумя странами — Россией и Китаем. Сделать это вряд ли получится.

По мнению Bloomberg, подключение КНДР к интернету через Россию произошло именно в то время, когда «главный финансовый спонсор Северной Кореи», Китай, подвергается всё большему давлению со стороны США.