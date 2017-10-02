Севастополь, 2 октября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Ориентировочная стоимость проекта развития Балаклавы, включающая создание яхтенной марины и рекреационной туристической зоны, оценивается в 10 млрд рублей. Часть средств в сумме 4 млрд рублей предусмотрят в федеральной программе развития. Об этом на пресс-конференции 2 октября заявила руководитель проекта Мария Литовко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

Проект предполагает три источника финансирования — федеральные, региональные и частные инвестиции.

«Планируется, что общий объём проекта будет около 10 мдрд рублей, в том числе, частные средства. 4 млрд рублей — средства федеральной целевой программы, — уточнила Литовко. — Первый этап ориентирован до конца 2020 года, тогда же будет реализована федерально-целевая программа по строительству яхтенной марины и благоустройству набережной Балаклавы».

К этому времени из бухты выведут производственные мощности Балаклавского рудоуправления. После чего к строительству туристической инфраструктуры подключат частных инвесторов.

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Балаклава станет международным центром яхтенного туризма. Но не сразу

Напомним, правительство Севастополя разрабатывает концепцию развития Балаклавы и Балаклавской бухты. Документ обещают представить к концу 2017 года. Проект создается по поручению президента России и предусматривает использование морской бухты в качестве международного центра туризма с созданием яхтенной марины, благоустройством Балаклавской набережной и прилегающих территорий.

«Концепция призвана создать комфортную среду как для местных жителей, так и для развития туристической отрасли региона. Особое место займёт наполнение набережной Назукина. Она станет местом притяжения и яхтсменов, и для туристов», — сказала Литовко.

Создание международного центра яхтенного туризма — одно из направлений развития Балаклавской бухты.

По видению разработчиков, кроме яхтинга необходимо включить в проект ещё несколько векторов развития туризма. Проекты, которые уверенно войдут в концепцию, — Большая севастопольская тропа, винодельческий туризм, а также проект Минобороны РФ по созданию парка «Патриот» на базе музея подводных лодок.

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Руководитель проекта отметила, что половина береговой линии Балаклавской бухты занята силовиками и относится к территориям специальных служб. Однако после проведения ключевых переговоров «становится ясно, что практически вся территория будет освобождена».

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Вместе с тем, работа над концепцией сопровождается разрешением около 300 имущественных споров, которые сейчас находятся в судах. Часть их касается расторжения договоров аренды прибрежных территорий.

«Однако есть факты о попытке перевести государственные объекты в частные руки: появляется информация о мошеннических действиях, подлоге документов», — пояснила Литовко.

Как сообщила руководитель проекта, в правительстве намерены тщательно подойти к поиску инвесторов, чьи предложения должны быть «аккуратно интегрированы в проект». Соответствие концепции поступающих проектов, а их около десяти, рассматривает специальная группа экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект развития Балаклавы предполагает поэтапное освоение около 80 га земли и предусматривает создание новой транспортной инфраструктуры, реновацию бухты, благоустройство набережных и строительство яхтенной марины на 650 судов.