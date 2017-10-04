Москва, 4 октября, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Опрос, проведенный ИА REGNUM по поводу фильма Алексея Учителя «Матильда», дал вполне нетривиальные результаты. О том, как распределились представления читателей и что это значит, рассказывает автор ИА REGNUM Елисей Поллстер.

Цитата из к/ф «Сибирский цирюльник». реж. Никита Михалков. 1998. Россия, Франция, Италия, Чехия Стенка на стенку

Эпическая битва между Учителем и Натальей Поклонской оказалась неплохой рекламой для фильма, ставшего скандальным еще до выхода на экраны. 42% из 18 000 принявших участие в опросе собираются посмотреть фильм, а если экстраполировать прогноз этого и следующего ответа (сколько друзей респондентов посмотрят фильм), то на всю Россию может получиться значительное число — около 20 млн взрослых человек. Если эта цифра будет соответствовать реальности, то фильм окупит затраты на создание сторицей. Но главное не в этом.

Отвечая на вопрос о допустимости демонстрации в кино личной жизни Николая Второго, 27% респондентов заявили твердое «нет». Это очень много. Но вполне возможно, что дело не в самом последнем императоре, а в традиционном представлении о постыдности подглядывания за кем бы то ни было? Косвенным доказательством этому может служить то, что даже из тех, кто считает такую демонстрацию допустимой, смотреть фильм намерены далеко не все.

О том, как распределились ответы на другие вопросы, узнайте здесь: Учитель, Поклонская, «Матильда» и демократия. Что лишнее?

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