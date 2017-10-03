Посёлок городского типа Партенит, Крым, 4 октября, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Вместе с присоединением Крыма к России к крымчанам пришли новые радости и новые проблемы. О том, как через три года после присоединения полуострову начинает грозить передел собственности, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Виноград

Крым, ставший за 25 лет исключительно курортным регионом, особенно чувствителен к любым изменениям, связанным с мелкопредпринимательской сферой деятельности. Все благополучие населения Крыма выстроено под курортный сезон. И случай, произошедший в поселке Партенит, должен стать тревожным сигналом, показывающим, «как нельзя». Около 450 владельцев садовых участков оказались под угрозой лишения источника пропитания под надуманным предлогом и без всякой компенсации. По словам активистов, вставших на борьбу за сохранение участков, облагорожена эта земля была буквально руками тех, кто получил на ней участки. Исходно там были голые скалы, но, заведя землю и построив искусственный водоем для орошения, члены садоводческого хозяйства поселка Партенит сумели превратить эту местность в настоящие Сады Семирамиды.

И вдруг, с приходом новой администрации, искусственный водоем, построенный ими, стал причиной проблем: окружающие его участки (почти все), кроме, как ни странно, «блатных», вдруг попали в водоохранную зону. Откуда хозяев участков могут «попросить» в любой момент. Уже начались первые звоночки, говорящие о том, что новая администрация не намерена терпеть законных хозяев на «своей» земле. Ситуация требует самой скорой и активной реакции: вопрос не только денежный, но и, конечно же, политический. Неужели новые власти будут ассоциироваться у крымчан с новым пиратством?

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