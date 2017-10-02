Москва, 2 октября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. За последние семь лет в Москве отреставрированы 890 памятников в рамках конкурса «Московская реставрация-2017», сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов 2 октября, пишет газета «Известия».

(сс) Andreykor 7 Памятник Горькому на площади Тверская Застава, авторы И. Д. Шадр, В. И. Мухина, 1939

Он отметил, что с 2011 года в столице прошло семь конкурсов на лучший проект в области сохранения и популяризации культурного наследия «Московская реставрация».

Емельянов отметил, что в 2017 году на конкурс было подано 100 заявок, что стало рекордом конкурса.

«Такого не было никогда. Когда мы собирались семь лет назад, мы еле-еле набрали объекты, уговаривали подать заявки на конкурс», — добавил глава департамента.

Прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация-2017» был начат в июне 2017 года. Участники конкурса должны до конца года выполнить все работы по реставрации. В декабре 2017 года состоится церемония награждения, где победителям вручат дипломом мэра Москвы и почетными призами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2017 года в мэрии Москвы заявили, что реставрация памятников Петру Чайковскому, Данте Алигьери и Михаилу Кутузову завершится в 2018 году.

Напомним, что в начале сентября в Москве после реставрации открылся памятник Пушкину. Специалисты больше года вели работы по восстановлению исторического облика памятника и укреплению основания.