Калуга, 2 октября, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Накануне Дня учителя, сегодня, 2 октября в управлении образования Калуги состоялось открытие обновлённой Доски Почёта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, на городской Доске Почёта разместили фотографии лучших учителей и работников образовательных учреждений областного центра.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов у Доски Почета передовых учителей

С наступающим профессиональным праздником педагогов поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях Калуги сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, — подчеркнул Александр Иванов. — Здесь работают мастера своего дела, особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию. Каждый день калужские педагоги с неукротимой энергией и целеустремленностью служат делу образования, находятся в постоянном поиске, изучают и внедряют педагогические новации. Именно им общество доверило самое дорогое — свое будущее, воспитание и обучение подрастающего поколения. Напряжённый, вдохновенный и творческий труд педагогов лежит в основе достижений нашего города, укрепления его интеллектуального потенциала. Спасибо вам, дорогие учителя, за верность высокому педагогическому призванию, за ваше терпение, мудрость, искреннюю любовь к детям. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, оптимизма и благополучия!»

Лучшим педагогам областного центра были вручены дипломы и Почётные грамоты.