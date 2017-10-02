Чебоксары, 2 октября, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В МВД по Чувашии открылась ДНК-лаборатория, которая стала 62-й в России. На её создание было затрачено 50 млн рублей, и данный центр будет использоваться для раскрытия преступлений. Ранее заявлялось, что коммерческие услуги для населения — «определить, мой сын это или не мой сын» — здесь оказывать не будут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

21.мвд.рф ДНК-лаборатория в Чебоксарах

ДНК-лаборатория в Чебоксарах стала 62-й лабораторией, созданной при экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России. На создание ДНК-лаборатории было направлено около 50 млн рублей, средства на закупку оборудования и расходных материалов выделены из федерального бюджета. В следующем году планируется открыть еще четыре исследовательских центра, а к 2018 году таких лабораторий станет 70. Лаборатории имеют возможность обмениваться между собой информацией, что расширяет спектр исследований.

В полиции заверяют, что в ДНК-лаборатории будут проводить исследование «практически всех объектов биологического происхождения, таких как: кровь, слюна, пот и так далее, причем, современные возможности позволяют осуществлять такие экспертизы автоматизированно, в режиме реального времени». Это, считают в министерстве, позволит значительно увеличить количество проведенных экспертиз и повысить эффективность раскрытия преступлений. Ранее материалы для исследований направлялись в Татарию, что не только увеличивало сроки рассмотрения дел, но и требовало дополнительных затраты на транспортировку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин заявлял, что в этом году в Чебоксарах «для всего правоохранительного блока» планируется запустить ДНК-лабораторию, строительство которой «много летпытались на кого-то возложить». Отвечая на вопрос депутатов, министр подчеркнул, что коммерческие услуги для населения — «определить, мой сын это или не мой сын» — здесь оказывать не будут.