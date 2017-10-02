Москва, 2 октября, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Goznak.ru Орден Александра Невского

Сообщается, что церемония награждения прошла в зале «Махтумкули» президентского дворца в Ашхабаде после завершения основной части российско-туркменских переговоров на высшем уровне.

Указ президента России о награждении Бердымухамедова орденом Александра Невского был подписан Путиным ещё 29 июня 2017 года, когда туркменскому лидеру исполнилось 60 лет.

В указе было сказано, что Бердымухамедов награждается «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе».

В свою очередь Бердымухамедов наградил российского лидера новой государственной наградой Туркмении — «За заслуги в развитии сотрудничества».

Стоит отметить, что президент России посещает Туркмению впервые с декабря 2012 года. Что касается Бердымухамедова, то он был с официальным визитом в России в ноябре 2016 года. В 2017 году лидеры двух стран три раза говорили по телефону.