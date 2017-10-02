Киев, 2 октября, 2017, 22:05 — ИА Регнум. На прошедшей неделе Украина громко прозвучала в новостных лентах — взлетели на воздух очередные склады с боеприпасами. В Калиновке, которая находится в Винницкой области, являющейся базовым электоральным и финансовым регионом Порошенко — Гройсмана, из-за масштабных и множественных подрывов власти были вынуждены эвакуировать 24 тыс. человек, перекрыть дороги в районе, изменить график движения почти 50 поездов, закрыть для полётов небо в центральной части страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

Эксперт по Украине Андрей Стеценко, который прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM, напоминает, что это уже не первый случай за год: в марте боеприпасы взрывались Балаклее (Харьковская область), в конце сентября — под Мариуполем, однако пожар потушить удалось и до детонации не дошло, но в Винницкой области везение кончилось.

«Причем это уже третий склад, который горит и взрывается с момента государственного переворота в 2014 году. Во времена «злодейского» Януковича как-то обходилось без пожаров», — замечает эксперт.

Стеценко отметил, что в этот раз, как и в марте, когда, по версии Украины, склад в Балаклее был взорван с помощью беспилотника, над причинами случившегося долго не думали: ответственные за охрану складов в один голос твердили о (про)российских «диверсантах», властям эта версия была удобна, потому виновным «назначили» беспилотник, сбросивший гранату на склад:

«Версия взрыва была модифицирована лишь упоминанием о том, что диверсионных групп было несколько, почти всех диверсантов поймали, но вот одна всё же успела свершить своё чёрное дело… Разумеется, направлялись диверсанты якобы Москвой. И всё было хорошо до выступления военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, пока он не заявил на пресс-конференции, что «диверсионных групп, о которых говорит фейсбук или другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных об этом нет». И не только диверсантов — беспилотников тоже не было. А ведь сослаться на «внешний фактор» успело едва ли не всё руководство Украины вплоть до премьер-министра Владимира Гройсмана. Видимо, теперь следователям придётся отрабатывать куда более скучные версии о халатности, незаконной торговле боеприпасами и тому подобное».

Андрей Стеценко предположил, что причиной «такой внезапной адекватности является, скорее всего, близость выборов: Россия в качестве бессменного жупела украинцам приедается».

В завершение эксперт отметил, что Украина «посрамила всех российских критиков строительства объездного железнодорожного маршрута Журавка — Миллерово. Это инвестиции в безопасность российских грузов и пассажиров».

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