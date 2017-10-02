Тбилиси, 2 октября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Полиция разогнала акцию протеста лидеров и сторонников «Единого национального движения», которая с 14:00 часов 2 октября проходила у мэрии Тбилиси.

ИА REGNUM Саакашвили

Акция, организатором которой выступил кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили, была посвящена незаконным, по оценке ЕНД, действиям бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и правительства «Грузинской мечты», которые направлены на присвоение и уничтожение исторической части столицы Грузии.

В настоящее время в центре города активно ведутся различные строительные работы, в том числе в рамках инициированного в свое время Бидзиной Иванишвили проекта «Панорама Тбилиси». Как заявляют лидеры ЕНД, Иванишвили всего за один лари закупает территории в Тбилиси для осуществления своего проекта.

«Я обращаюсь к сторонникам «Грузинской мечты». Вам нравится, что один человек за один лари присваивает себе центр Тбилиси?» — заявил собравшимся на акции один из лидеров ЕНД Ника Мелия (на предыдущих местных выборах он выступал кандидатом в мэры Тбилиси, но проиграл действующему мэру Давиду Нармания — прим. ИА REGNUM ).

«Мы не остановимся и после нашей победы на этих выборах отменим все незаконные решения, которые будут приняты», — пообещал нынешний кандидат в мэры Заал Удумашвили.

Участники акции требовали встречи с Давидом Нармания, а после того, как мэр к ним не вышел, перекрыли улицу. Полиция применила силу и разогнала митингующих, а несколько человек, которые оказали сопротивление, задержала. Как заявил журналистам после разгона акции Ника Мелия, несколько активистов ЕНД были избиты сотрудниками полиции.

В настоящее время движение транспорта на улице Шартава у мэрии Тбилиси восстановлено, но часть лидеров и сторонников ЕНД пока остается у мэрии.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления назначены в Грузии на 21 октября.

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