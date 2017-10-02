Петрозаводск, 2 октября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Голодающее стадо коров молочных пород в Карелии у АО «Пряжинское» готово выкупить сельскохозяйственное предприятие из соседнего Олонецкого района республики. Об этом сегодня, 2 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов. По его словам, речь идет об АО «Ильинское», председателем совета директоров которого, кстати, является сам и.о. министра.

Леонид Николаев, ИА «Республика Карелия» Владимир Лабинов

Напомним, в АО «Пряжинское» из-за отсутствия кормов страдают и гибнут от голода коровы молочных пород. Сотрудники хозяйства через социальные сети и СМИ обратились ко всем, кто может помочь спасти поголовье.

«Сегодня мы от имени совета директоров направили официальную оферту собственнику АО «Пряжинское» господину Халлисту, предложили выкупить оставшееся поголовье животных по договорной цене. Когда мы выкупим этот скот, у нас возникает необходимость его обслуживать. И мы предлагаем с АО «Ильинское» договор аренды, готовы взять на себя обязательства по достойному кормлению и содержанию животных. Готовы заключить договор аренды на имущественный комплекс, который связан с животными и взять на работу людей, которые связаны с обслуживанием коров и молодняка. Речь идет о стаде примерно в 600 голов», — заявил исполняющий обязанности министра Владимир Лабинов.

Коров будут покупать по рыночной цене животных, предназначенных для убоя. Владимир Лабинов подчеркнул, что забивать скот никто не собирается, но из-за состояния коров это будет справедливая цена. Точную стоимость всего стада он назвать затруднился — животных нужно взвешивать, — сказав только, что один килограмм коровы на убой на рынке стоит около 90 рублей, а залоговая стоимость всего стада — 15 миллионов рублей.

По словам чиновника, этой зимой в Ильинском достроят новый животноводческий комплекс, в который весной перевезут купленное стадо. 3 октября в поселке Пряже пройдет встреча двух собственников — АО «Ильинское» и АО «Пряжинское». Если стороны договорятся, после оформления необходимых документов новый собственник начнет кормить коров, от продажи получаемой продукции появятся деньги на зарплаты работников, которые также перейдут в «Ильинское». Однако, этот позитивный в целом сценарий не предполагает выплат долгов по зарплате — этим сейчас занимаются правоохранительные и следственные органы.

«Наша задача — сохранить имеющееся поголовье животных, хотя мы допускаем, что всех сохранить не удастся, потому что велика степень истощенности», — добавил и.о. министра.

Кроме того, завтра в «Пряжинское» привезут 12 тонн корма, купленного на собранные у населения деньги — призыв спасти стадо и предприятие сотрудники совхоза разместили в интернете в конце прошлой недели. За короткий срок удалось собрать 256 тысяч рублей.

В случае если совхозы между собой не договорятся, республиканские власти введут в Пряжинском районе режим чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить деньги на корм животным из резервного фонда Карелии. В дальнейшем собственнику выставят соответствующий счет. Также в прокуратуру будут направлены доказательства жестокого обращения с животными, и, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, с прошлого года в хозяйстве «Пряжинское», объединяющем молочную ферму и звероферму, не могут справиться с долгами по зарплате. После вмешательства регионального управления СКР коллективу выплатили часть денег — чуть более 780 тысяч рублей. Всего работникам должны почти 4,5 миллиона. Тогда же сотрудники предприятия вышли на забастовку. В начале августа органы СКР по Карелии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. А полторы недели назад коллектив написал открытое письмо президенту страны и главе Карелии.