Деревня Коростынь, Новгородская область, 2 октября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В деревне Коростынь Шимского района Новгородской области началась реставрация Путевого дворца — здания, построенного в 20-х годах XIX века архитектором Василием Стасовым для остановок императора Александра I по пути в Старую Руссу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, после реставрации в этом здании будет открыт музейно-культурный центр.

Culture.natm.ru Путевой дворец Александра I в Коростыни

Здесь планируется создание музейной экспозиции «Новгородская глиняная игрушка», а также выставок, посвящённых истории деревни Коростынь и уникальному памятнику природы — Ильменскому глинту.

Восстановление Путевого дворца в Коростыни происходит в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России», который реализуется Министерством культуры РФ совместно с Международным банком реконструкции и развития. Стоимость работ оценивается в 109 млн рублей. Реставрацию ведёт компания «Контфорс» (Санкт-Петербурга), которая также занимается реставрацией Белой (Алексеевской) башни в Великом Новгороде. Работы планируется завершить в 2019 году.

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Напомним, что здание Путевого дворца в Коростыни нуждается в реставрации уже несколько десятилетий. Постройка сохранилась в годы Великой Отечественной войны, а в 1953 году его отремонтировали под общежитие. В конце 1980-х годов была предпринята попытка комплексных реставрационных работ, но они не были завершены, проведена только консервация объекта.