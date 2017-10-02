Москва, 2 октября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. У российских компаний нет острой необходимости в выпуске собственных валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил председатель наблюдательного совета «Центра развития блокчейн-технологий MEPHIUS» Максим Морозов.

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«Говорить о том, что все компании нуждаются в выпуске собственных криптовалют, разумеется, преждевременно. Это довольно трудоемкий процесс, требующий наличие профильного персонала, поддержки и прочего. То есть сейчас это скорее стремление быть в тренде, а не глобальная тенденция», — считает Морозов.

При этом, по его словам, за блокчейн-технологиями будущее, а криптовалюты уже сейчас становятся заметной частью мировой экономической системы. Между тем всё больше российских компаний стремятся создать собственные криптовалюты. Так, одна из сетей быстрого питания в августе запустила свою валюту — вопперкоин, которая функционирует на блокчейн-платформе Waves.

Свою криптовалюту также хотят запустить на Дальнем Востоке — созданная Фондом развития Дальнего Востока цифровая платформа «Восход» планирует с 2018 года торговать криптовалютой D1 Coin, которая обеспечена бриллиантами региона. Кроме того, о запуске криптовалюты TinCoin также заявил глава крупного отечественного банка.

«Вполне закономерно, что компании стремятся встроиться в этот процесс. Для кого-то это реальный способ привлечения фондирования, для кого-то просто желание быть в тренде, кто-то хочет развиваться в области распределенных вычислений, то есть мотивы у всех разные», — отмечает Морозов.

Между тем руководство одной сотовой компании 2 октября рассказало, что оператор впервые провел сделку по размещению облигаций на 500 млн рублей с помощью блокчейна.

«Привлечение капитала с использованием криптовалют — это более перспективное направление. Очевидно, что расчеты в биткоинах и других валютах будут расти, у них есть множество преимуществ, поэтому капитал будет двигаться в этом направлении, и вполне логично использовать новые инструменты для привлечения фондирования», — уверен Морозов.