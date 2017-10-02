Майкоп, 2 октября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. В Майкопе торжественно открыл Адыгейский республиканский стадион. Обновлённый спортивный объект уже принял первый футбольный матч. Этого события жители региона ждали без малого семь лет, передаёт ИА REGNUM 2 октября.

Adygheya.ru Республиканский стадион Адыгеи

Реконструкция спортивной арены стартовала в 2008 году. Общая стоимость проекта превысила 925 млн рублей, которые были выделены как из федерального, так и из республиканского бюджетов.

Согласно проекту, параллельно возводили новые трибуны, строили беговые дорожки, футбольное поле, легкоатлетический сектор и подтрибунные помещения. Возведение северной трибуны на 3,3 тыс. мест в сентябре ознаменовало завершение реконструкции. Теперь они могут вместить в общей сложности свыше 14 тыс. человек. Есть здесь теперь и гостиница для участников учебно-тренировочных сборов, малый разминочный спортзал.

В легкоатлетическом секторе стадиона расположено 10 беговых дорожек, два сектора для прыжков и сектор метания диска и копья. Также на территории стадиона возведены современные теннисные корты, проведена реконструкция шахматного клуба. Приспособлена спортивная арена не только для сдачи норм ГТО, занятий уличными тренажерами, но и для проведения соревнований международного уровня.

Поле стадиона уже прошло первое испытание. Газон опробовали команды ветеранов московского «Спартака» и майкопской «Дружбы». Право нанести первый символический удар по мячу предоставили ветерану «Дружбы» Александру Пахомкину. Итог товарищеского матча 4:2 в пользу майкопчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Адыгее на реализацию госпрограммы развития физкультуры и спорта было выделено около 600 млн рублей. В 2017 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тахтамукайском районе, в 2018 году запланировано строительство ФОКа в ауле Понежукай.