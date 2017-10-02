Венеция, Италия, 2 октября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Итальянские области Венето и Ломбардия проведут референдумы об автономии 22 октября. Об этом, со ссылкой на администрации областей, сообщают 2 октября итальянские СМИ. Эти референдумы не созрели в условиях институционального столкновения, как в Каталонии, они были авторизированы правительством Италии.

xenaia Каталонцы

Области Венето и Ломбардия не требуют независимости от Италии, но просто регионализма, который остается в рамках национального единства. Губернаторы обеих областей являются представителями партии «Лига Севера».

«Мы в рамках закона, — заявил венецианский губернатор Лука Зая в интервью телешоу «InMezzora» — и мы проводим референдум, который авторизирован решением Конституционного суда».

Такой же позиции придерживается губернатор Ломбардии Роберто Марони.

Столкновение сил в Испании теперь представляет референдумы в другом свете, до сих они вызывали лишь небольшой интерес в Италии за пределами Ломбардии и Венето.

Референдумы 22 октября проводятся с целью запроса более крупных полномочий у государства, как предусмотрено в статье 116 Конституции страны.

Ломбардия и Венето хотят сохранить большую долю финансовых ресурсов, сокращая так называемый «остаточный налог», то есть разрыв между налогами, уплачиваемыми регионом, и государственными фондами, полученными для регионального развития. Но, к примеру, губернатор Ломбардии Марони заявил, что внесет предложение об изменениях в конституцию, чтобы получить больше автономии в сфере безопасности и иммиграции. Поскольку референдумы консультативные, после их проведения необходимы переговоры с правительством.

Учитывая широкий политический консенсус, победа 22 октября считается само собой разумеющимся. Существует только вопрос кворума. В Ломбардии, где о референдуме заговорили относительно недавно, существует наибольший риск того, что граждане не будут участвовать, в Венето кворум наберется, так как вот уже 25 лет жители области борются за «независимость» от Италии.

Статья 116 Конституции Италии с поправками, внесенными реформой 2001 года, предусматривает, что области могут запрашивать более широкие полномочия у государства (перечисленные в следующей статье 117) в дополнение к обычным, уже существующим, в соответствии с разделом V о взаимоотношениях между Римом и местными автономиями.

Электронный референдум жители Венеции провели в марте 2014 года, 89% респондентов высказались за отсоединение от Италии, однако референдум не имел никакой юридической силы, и итальянское правительство не признало его результаты.