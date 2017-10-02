Ереван, 2 октября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Увеличение военного бюджета Армении на 17% связано с тем, что страна намерена увеличить закупку вооружения. Об этом на пресс-конференции сегодня, 2 августа, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, подводя итоги своего назначения на должность год назад.

mil.am Виген Саркисян

«Эти средства, в основном, будут направлены на приобретение оружия, боеприпасов», — пояснил министр.

«Год был весьма успешным с точки зрения оснащения ВС вооружением, в ближайшие месяцы эта работа активно продолжится — и в рамках российского экспортного кредита, и в рамках многочисленных других программ, которые реализуются», — отметил министр.

Как ранее писало ИА REGNUM, согласно представленному 28 сентября проекту государственного бюджета Армении на 2018 год, военные расходы страны увеличатся на 17,6% — с $440,4 млн до $518 млн. В предыдущие годы рост был достаточно незначительным.

При этом Виген Саркисян сообщил, что поставки закупленного в рамках соглашения о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на $200 млн вооружения завершатся до конца года.

«Этот срок указан в соглашении. Ход осуществления соглашения нормальный. Находимся в самой активной стадии», — подчеркнул глава минобороны Армении.

Как ранее, в ответ на запрос одной из неправительственных организаций сообщало министерство финансов Армении, по положению на 1 сентября 2017 года кредитные обязательства армянской стороны по данному соглашению составляют 40,7 млн долларов. Иными словами, армянская сторона из 200 млн долларов получила оружие и другую продукцию военного назначения на сумму не более 40,7 млн долларов (не более 20 процентов от общего объема).

По соглашению между правительствами России и Армении о предоставлении правительству РА государственного экспортного кредита для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства в сумме до $200 млн на 10 лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года, всё вооружение и военная техника должны быть поставлены в Армению до 31 декабря 2017 года.

Виген Саркисян также прокомментировал слухи о том, что Армения намерена приобретать вооружение в Китае: «В ходе официального визита в Китай мы не договаривались о поставках оружия и боеприпасов, но провели весьма важные встречи и обсуждения относительно военно-политического диалога и программ сотрудничества. На вооружении ВС Армении на протяжении долгого времени состоят определенные виды вооружений, поставленных ранее из Китая, которые были продемонстрированы в ходе наших военных парадов. Я многократно говорил — Армения открыта для любого диалога».

По словам министра, разговоры о возможных закупках вооружений из той или иной страны — бесполезны, бессмысленны, в первую очередь, поскольку это затрудняет все подобные процессы. По его мнению, раскрытие перспективных программ позволяет противнику принимать контрмеры.

«Предпочтительно демонстрировать вооружение на парадах», — резюмировал министр.