Чебоксары, 2 октября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Чувашии отопительный сезон начался с рассылки в 11 муниципалитетов «писем счастья» — уведомлений от газовиков о частичном ограничении поставки газа. Это касается тех районов и городов, где растут и без того многомиллионные долги за газ. Республиканская власть, которая в начале года договорилась с газовиками о рассрочке платежей при условии оплаты текущих долгов, не смогла стабилизировать ситуацию. И теперь кивает на прокуратуру в надежде, что надзорный орган найдёт управу на энергопоставщиков. Между тем, за год долги за энергоресурсы в Чувашии выросли почти на 600 млн рублей и по состоянию на 30 сентября превысили 3,8 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Долги за энергоресурсы в 2017 году. Данные Минстроя Чувашии

Вопрос о задолженности организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы был обсуждён сегодня, 2 октября, на планёрке в правительстве Чувашии. По данным минстроя Чувашии, с момента окончания отопительного периода задолженность организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы сократилась на 16% и 30 сентября составила 3,833 млн рублей. При этом по сравнению с данными на начало прошлогоднего отопительного сезона (30 сентября 2016 года) задолженности выросла почти на 600 млн рублей, или на 18,2%.

Динамика изменения задолженности организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, млн рублей

2016 год

2017 год

1 мая

30 сентября

1 мая

30 сентября

1186

1112

1626

1522

719

609

808

677

1999

1521

2127

1634

3904

3242

4561

3833

На основе данных минстроя Чувашии

В структуре задолженности долги за поставленный природный газ составляют 1,522 млрд рублей, за электрическую энергию — 676,6 млн рублей, за тепловую энергию — 1,634 млрд рублей.

По данным минстроя Чувашии, в начале отопительного сезона 2017−2018 годов «наиболее острым остается вопрос погашения задолженности за потребленный природный газ». Из 25 муниципальных образований республики «наиболее проблемными» являются 11. Самые большие долги скопились в Чебоксарах (сумма задолженности 729 млн рублей, рост составил 36,2% по сравнению с прошлым годом), Шумерле (154,7 млн рублей, рост 26%), Алатыре (113 млн рублей, рост 9,5%) и Канаше (68,5 млн рублей, рост 9%). Из районов: Вурнарский (сумма задолженности 18,4 млн рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза), Козловский (30,5 млн рублей, рост 113,6%), Марпосадский (19 млн рублей, сократилась на 5,4%), Порецкий (5,7 млн рублей, рост 127,7%), Цивильский (3 млн рублей, сократилась на 38,3%), Чебоксарский (6 млн рублей, снижение на 15,8%), Шумерлинский (1,2 млн рублей, снижение на 2,4%).

«В целях обеспечения соблюдения законности прав потребителей, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги, в случае возможного ограничения подачи газа минстроем Чувашии направлены в прокуратуру Чувашской Республики копии уведомлений, поступивших от ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», о частичном ограничении поставки газа указанным выше администрациям», — говорят в Минстрое Чувашии.

Напомним, ранее газовики констатировали, что руководителями муниципалитетов и теплоснабжающих организаций срывается график погашения просроченной задолженности, подписанный в январе 2017 года генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Напомним, график погашения просроченной задолженности за газ касался проблемных предприятий и предполагал трёхлетнюю рассрочку платежей при условии 100-процентной оплаты текущего потребления. По состоянию на 1 сентября, сумма невыполнения составляла 287,5 млн рублей, график был выполнен лишь администрацией Ибресинского района.

«Я всегда говорю, что после апреля наступит октябрь. И сейчас все задают вопрос, как начнётся отопительный сезон. Отвечаю: сложно, сложно и ещё раз сложно. Мне горько, больно признаваться в этом, но я вынужден это делать. Многие муниципалитеты предупреждены о введении ограничения поставок природного газа. Конечно, это крайняя, нежелательная мера. Но я — руководитель и отвечаю за деятельность компании. Чтобы поставить газ, мы должны его оплатить. А такими темпами у нас не будет средств на закупку газа. Теплоснабжающие организации, в свою очередь, обязаны обеспечить теплом добросовестных плательщиков, остальных — ограничить. Это их обязанность», — подчеркивал ранее директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.