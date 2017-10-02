Ярославль, 2 октября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Согласно документу, подписанному председателем правительства РФ, статус территории опережающего социально-экономического развития присвоено Тутаеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Тутаев стал территорией опережающего экономического развития

В правительстве Ярославской области приводят слова губернатора Дмитрия Миронова. Он считает, что произошедшее является важным шагом не только для города, но и для всей Ярославской области.

«Создание ТОСЭР и налоговые льготы — хороший стимул для привлечения инвесторов в моногорода. Планируемые инвестиции в Тутаев — порядка 5,7 миллиарда рублей. Уже подписаны рамочные соглашения с тремя потенциальными инвесторами. Это проекты по созданию дизель-генераторов, производству резинотехнических и полимерных изделий, организации швейного производства», — подчеркнул губернатор Ярославской области.

Для утвержденных резидентов ТОСЭР будет действовать льготный налоговый режим, отмечают региональные власти. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налога. Существенно уменьшится размер страховых взносов. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов.

На согласовании в Министерстве экономического развития РФ также находятся заявки на присвоение статуса ТОСЭР Ростову Великому и Гаврилов-Яму.