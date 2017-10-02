Литва «показывает зубы» России, Киеву придётся оправдываться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Пакет запретов: в Литве приостановлена трансляция российского канала;
- Языковой барьер: попытки Киева договориться с Венгрией по закону об образовании провалились;
- «Дружба» Литвы и Латвии: Вильнюс оштрафован за козни официальной Риге;
- Украина затягивает: «Причина задержки ввода миротворцев в Донбасс — в Киеве»;
- Будет ли суд: в Петербурге не дождались бумаг по «Матильде» от родственницы Николая II.