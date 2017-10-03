Киев, 3 октября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Новый украинский закон об образовании продолжает беспокоить сопредельные страны. Так, министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился к министру образования Украины Лилии Гриневич с предложением начать переговоры о закарпатских венгерских общинах, отмечая противоречие нового закона обеспечению обучения на родном языке на всех уровнях образования. Эту и другие новости, обсуждаемые украинской прессой, приводит в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Венгерский политик убежден, что нынешняя киевская администрация ведет свою страну не в Европу, а в тупик. Лилия Гриневич, к которой Балог обратился в заявлении, на своем брифинге сообщила, как будет влиять данный закон на язык обучения представителей национальных меньшинств. Министр считает, что многое из обсуждаемого не соответствует действительности, в реальности же власти стремятся расширить употребление украинского языка в школах, где учатся нацменьшинства. Все это делается с целью заботы о детях, которые могли бы получать образование в вузах страны, работать на госслужбе, но, не зная украинского языка, этих возможностей лишены.

Как бы в поддержку искренности намерений украинского правительства перед генконсульством Румынии в г. Черновцы прошел митинг с участием национальных и «военно-патриотических организаций», включая «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), требующих не накалять ситуацию из-за языкового вопроса и «не притеснять Украину», отказаться от попыток вмешиваться во внутренние украинские дела. «Наше государство — наши законы!» — гласил лозунг митингующих, к которым, однако, представители генконсульства не вышли.

Об этих и других темах украинской региональной прессы читайте в обзоре: Украина регионов: патриоты грозят Румынии, а картошке — неурожай

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