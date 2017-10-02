Калуга, 2 октября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Калужской области в 2017 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделено из федерального бюджета 262 млн рублей. Всего, с учетом субсидий из областного бюджета, на развитие городской среды будет направлено более 545 млн рублей. В настоящее время пять муниципалитетов полностью завершили намеченные работы по благоустройству: Спас-Деменск, Жуков, Боровк, Сухиничи, Перемышль. В целом по региону работы выполнены на 70%. Действие проекта рассчитано до 2022 года. Об этом 1 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Admspasdem.ru Благоустроенные объекты в городе Спас-Деменск

Сегодня, руководители отраслевого ведомства приняли участие во всероссийском селекторном совещании, на котором обсуждались вопросы реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Вел заседание заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России — Главный государственный жилищной инспектор Российской Федерации Андрей Чибис.

В ходе совещания отмечалось, что финансирование проекта из федерального бюджета в 2018 году будет зависеть от того, на сколько эффективно реализован проект регионами в 2017 году. Отдельное внимание обращалось на утверждение муниципальных программ, в обсуждении которых должны принимать самое активное участие жители муниципалитетов. «Люди должны быть максимально включены в обсуждение программ по благоустройству», — отметил Андрей Чибис.

Говоря о содержании программ, Андрей Чибис акцентировал внимание на необходимости включения в них не только ремонтных работ, но и озеленения территорий, формирования пешеходных зон, а также устройства освещения, так как «это вопрос не только благоустройства, но и безопасности граждан».

Admspasdem.ru Благоустроенные объекты в городе Спас-Деменск

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на аналогичном селекторном совещании в августе 2017 года, в качестве положительного примера реализации проектазаместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссииАндрей Чибис привел Калужскую область.

«Калужская область — субъект-донор. Регион получил финансирование позже других, тем не менее, в нем каждый день сдаются благоустроенные объекты. Мы видим наглядный пример того, как эффективно может реализовываться проект. Глава региона подтвердил, что область готова выполнять работы в большем объеме. В настоящее время заявка на увеличение финансирования рассматривается в министерстве», — сказал Чибис.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды», стартовала в 2017 году и направлена на благоустройство российских городов и поселений с численностью населения от тысячи человек. Её цель — повышение качества и комфорта городской среды. Основная задача — формирование нового отношения к городской инфраструктуре. Предполагается активное участие граждан как в формировании программ благоустройства, так и их реализации.