Зеленоградск, Калининградская область, 2 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Калининградской области завершился второй мировой чемпионат фейерверков. Выступления команд из восьми стран проходили по выходным со 2 сентября на набережной города Зеленоградска.

Марина Каширская ИА REGNUM Второй мировой чемпионат фейерверков в Калининградской области

В чемпионате участвовали команды из восьми стран: Испании, Португалии, Казахстана, Хорватии, Болгарии, Нидерландов, Латвии и Словакии. Первое место заняла команда Португалии, второе — Казахстана, третье — Болгарии. Команда из Испании увезла приз зрительских симпатий. Победителям и участникам вручали кубки из янтаря — этот камень является одной из «визитных карточек» Калининградской области.

Соревнования проходили в сентябре пять суббот подряд. В одну из них, 23 сентября, из-за ДТП под Гвардейском, унесшего жизни восьми человек, мероприятия перенесли на следующий день. В каждый фестивальный день свое мастерство демонстрировали по две команды. Все пиротехнические выступления сопровождались музыкой и звуковыми эффектами. В заключительный день, 30 сентября, прошла церемония награждения победителей фестиваля, а также показательное выступление российской команды — «гранд-фейерверк».

Кроме церемонии награждения, на городской площади проходили музыкальные выступления. До начала гранд-фейерверка для гостей мероприятия пел новгородский ансамбль народной песни «Сорока», а после шоу на сцену вышли любимцы калининградской публики — кавер-группа «Мысли вслух».

Число зрителей, посетивших Зеленоградск за время проведения фестиваля, лишь немного не дотянуло до 300 тысяч. В заключительный день мероприятия на набережной было почти 90 тысяч человек.

В дни фестиваля Зеленоградск становился центром, в который стекались отдыхающие со всей области. Это не могло не повлечь за собой проблем с транспортом. Главной проблемой властей стал общественный транспорт, на который калининградцы жаловались во время фестиваля 2016 года. Число пригородных поездов «Калининград — Зеленоградск» увеличили, остановки на маршрутах сократили, время работы маршрутов — продлили. Однако уехать обратно в Калининград всё равно было непросто — электрички в прямом смысле слова брали «штурмом», потому что мало кому хотелось уезжать домой после полуночи. Личный транспорт и рейсовые автобусы стояли в пробке на въезд и на выезд из города.