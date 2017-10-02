Москва, 2 октября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Рынок нефти начал октябрь продажами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent с октября днем стоит $55,73 (-1,8%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке предлагают $50,55 (-2,1%).

lalabell68 Нефтяная вышка

«Рынок очень легко пробил $56, теперь ближайшей целью продавцов станет отметка $55,45, — считает эксперт. — Под ней есть еще один интересный уровень поддержки, на $55,10.

В последние дни сентября сырьевой рынок не мог определиться с основной идеей на краткосрочную перспективу. «Медведи» хорошо себя чувствуют в подобной ситуации, тем более что цены вполне позволяют продавать черное золото от пиков.

«Именно сегодня важных новостей для сырьевых инвесторов не поступало, но пока еще актуальна пятничная информация о роста численности буровых установок в США на пять штук впервые за шесть недель и составило 940 шт. На одну штуку сократилось число буровых на газовых месторождениях», — привела цифры Бодрова.

Кроме того, внимание игроков привлекают отчеты Саудовской Аравии, где экономика снижает темпы роста два квартала подряд. Вполне может быть, что экономическая система испытывает сложности из-за неустойчивых цен на энергоносители и смену приоритетных рынков сбыта.

«Как бы то ни было, стоит брать в поле зрения этот момент: Саудовская Аравия является одним из основных лоббистов идеи соглашения ОПЕК и может предложить что-то очень удобное для себя в качестве новой идеи для картеля», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть отложила штурм $60