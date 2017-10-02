Ярославль, 2 октября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. 29 сентября в Ярославле эксперты Совета Европы представили доклад об уровне и видах коррупции, затрагивающих предпринимателей в Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Свои данные о коррупционных проявлениях в Ярославской области представили сотрудники компании «Альфа-Групп», что вряд ли порадовало региональное правительство и мэрию.

Буклет, подготовленный компанией «Альфа-Групп»

Данные в докладе являются обработкой результатов исследований, проведённых в семи регионах России: Республика Карелия, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Тверская, Тюменская и Ярославская области.

Согласно результатам опроса предпринимателей, в большей степени подвержены коррупции работники ЖКХ и муниципальных органов власти — так считают 50 и 43% респондентов соответственно. В честность региональных парламентов и правительств верят около 30% предпринимателей.

Среди главных обстоятельств, способствующих распространению коррупции, участники опроса назвали: на должностях непрофессиональные и недостойные люди — 47%, безответственность — 43%, наличие личных связей и аффилированность с бизнесом — 28%, отсутствие политической воли для борьбы с коррупцией — 18%.

Эксперты Совета Европы не предоставили отдельных данных по Ярославской области. Однако информацию о практических примерах коррупционных практик в Ярославле представили сотрудники компании «Альфа-Групп». По мнению этих специалистов, одной из главных коррупциогенных сфер в Ярославле являются конкурсные процедуры. Во многих случаях условия аукциона или конкурса ориентированы на победу «нужного» участника. Распространены случаи отклонения заявок участников торгов по формальным причинам, притом всех, кроме одного.

В буклете, распространённом «Альфа-Групп», приводится статистика по проверкам контрольно-надзорных органов, проводимых в отношении управляющих компаний Ленинского и Красноперекопского районов города Ярославля. Большинство из них носит внеплановый характер. За период с июня 2016 года по май 2017 года УК Ленинского района проверяли 1657 раз, что составляет 4,6 проверки в день. Общее количество выписанных предписаний на исполнение — 466, составлено 173 протокола об административном нарушении, выписано 40 штрафов. В «Альфа-групп» подсчитали, что только затраты на организацию и сопровождение всех контрольных мероприятий по двум УК составили за год 4,919 млн рублей.

При этом в материалах коммунальной компании указывается на несоответствие тематик проверок с запросами самих жителей. Около 65% проверок было связано с состоянием подъездов и входных групп жилых домов, тогда как 68% обращений жителей в управляющие компании связано с состоянием инженерных систем.

В «Альфа-групп» считают, что давление, оказываемое на компанию, может быть основано на корыстных интересах муниципальной власти, и обратились с заявлением в органы прокурорского надзора. Прокуратура Ярославской области сочла доводы коммунальщиков обоснованными и вынесла представление в адрес мэра Ярославля Владимира Слепцова об устранении нарушений законодательства.