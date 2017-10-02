Москва, 2 октября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Российский рубль 2 октября энергично отступает в парах с иностранными валютами. Основным триггером для покупки доллара против рубля выступает распродажа в секторе нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Сегодня инвесторы оценивают итоги опроса Bloomberg относительно перспектив рубля. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных агентством, прогнозирует существенное сокращение поступления денег в Россию, то есть в ОФЗ, в ближайшие месяцы. Это сузит поддержку рублю и вынудит слабеть», — полагает эксперт.

Таким образом, самая яркая из историй carry trade последних 14 месяцев теряет свою привлекательность, потому что инвесторы ищут более доходные активы.

«Помимо этого, в списке рисков для рубля отмечаются цены на нефть, которые грозятся сорваться с вершины, вероятность расширения антироссийских санкций и глобальный тренд на повышение ставки Федрезерва», — пояснила Бодрова.

Собственно, все это обсуждалось уже не раз, актуальности не теряет и со временем приобретает остроту. Так и должно быть, поскольку «пузырь» в ОФЗ надулся серьезный.

«Но все это будет не прямо сейчас — в паре доллар/рубль на краткосрочную перспективу актуален «боковик», — считает эксперт.

Добавим, 2 октября доллар США торгуется по 57,93 руб. (+0,8%). Евро оценивается в 68,03 руб. (+0,15%). Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 3 октября, составляют 57,81 руб. за американскую валюту и 67,90 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 20 и 54 копейки соответственно.

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