Киев, 3 октября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Вероятность получения Украиной очередного транша МВФ равняется примерно 70−80%; этот показатель относительно высок в силу лишь того факта, что снижение требований МВФ к Украине примерно пропорционально темпам киевского срыва сроков или вовсе отказа от выполнения. Такое мнение высказал экономист Иван Никитченко, впрочем, споря с более оптимистичными прогнозами. С обзором последних новостей экономики Украины знакомит Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В случае, если Украина не получит транша, то уже к следующей весне доллар будет стоит 29 гривен (против 26,57 на 2 октября), считает Никитченко. Вместе с тем президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко полагает, что к концу года доллар даже немного подешевеет относительно украинской валюты и будет стоить 26 грн. Для Украины позитивно нынешнее положение дел: идет ревальвация, Валерия Гонтарева более не возглавляет Национальный банк, банки не закрывают, граждане чаще меняют доллары, нежели скупают, к существенной девальвации нет предпосылок, транш МВФ значительно на курс не повлияет, считает Охрименко, выводя, таким образом, хороший прогноз на оставшиеся месяцы текущего года, без валютных потрясений.

Есть, однако, примечательная деталь. По данным СМИ, ссылающимся, в свою очередь, на информацию Нацбанка, с сентября скорость продажи валюты в НБУ достигла $100 млн в неделю. Экономист Виктор Скаршевский считает всё происходящее признаком плохого здоровья украинской экономики, не имеющей пока перспектив выздоровления.

«Почему? Потому что людей интересует курс доллара с точки зрения сбережений, поскольку гривне они не доверяют. Это болезнь, экономическая. А правительство и бизнес интересует курс доллара, потому что Украина — сырьевая страна», — считает Скаршевский.

Подробнее о происходящем сейчас в украинской экономике читайте в материале: Новые реалии Украины: курятина — деликатес, который людям не по карману

Обратите также внимание на другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM, посвященные политике и экономике Украины.