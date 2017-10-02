Москва, 2 октября, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Выставка фотографий победителей I Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» пройдет с 1 по 10 октября на Чистопрудном бульваре. В экспозицию вошли снимки на тему «Традиции большой страны», «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Архитектура и скульптура» и «Народное творчество».

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Выставка фотографий победителей фотоконкурса «Русская цивилизация» на Чистопрудном бульваре

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Выставка фотографий победителей фотоконкурса «Русская цивилизация» на Чистопрудном бульваре

На выставке представят работы, отобранные из 10 000 фотографий, которые прислали более 1,5 тыс. участников из 28 стран. Среди них снимки Марии Шотовой, Юлии Лилишенцевой, Ксении Мальчиковой, Руслана Тохтиева, Юрия Притиску, Ильи Бунина, Сергея Белых, Рафиса Закирова, Анны Рыжковой, Сергея Ладыкина, Ильи Бесхлебного, Ивана Смелова, Фабио Киезы, Анжелы Усмановой, Олега Кугаева и Кристины Сомовой.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Выставка фотографий победителей фотоконкурса «Русская цивилизация» на Чистопрудном бульваре

Помимо работ победителей, на экспозиции покажут фотографии некоторых финалистов.

«В абсолютном большинстве снимков, которые пришли к нам и которые рассмотрело наше жюри, были не просто какие-то красивые лица и красивые пейзажи, хотя и этого было очень много. Мы увидели, что абсолютное большинство авторов попытались ответить в своих снимках на вопрос: «Что же такое русская цивилизация?» — прокомментировал Игорь Баринов, председатель жюри и руководитель ФАДН России.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Выставка фотографий победителей фотоконкурса «Русская цивилизация» на Чистопрудном бульваре

I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проходил с 17 июля по 2 сентября в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Имена победителей объявили 19 сентября.