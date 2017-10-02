Москва, 2 октября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Минфин считает сбалансированной цену на нефть 40 долларов за баррель. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«40 долларов за баррель — мы считаем, что это сбалансированный с учетом спроса и предложения на мировом рынке нефти показатель», — сказал министр.

По словам Силуанова, даже если цена сможет зайти ниже этого параметра, то, по оценкам министерства, она продержится не так долго.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2017 году цена на нефть будет на уровне 49,9 доллара за баррель.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018−2020 годы.

По мнению Счетной палаты, цены на нефть в 2018 году могут как падать, так и расти.