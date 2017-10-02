Москва, 2 октября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Октябрь на нефтяном рынке начинается со снижения фьючерсов, которые корректируются после переписи годовых максимумов, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

ИА REGNUM Рубль

«Инфоповоды для роста черного золота отыграны, — полагает эксперт. — После ураганов «Харви» и «Ирма» восстанавливают свои мощности американские НПЗ».

3 октября в Москве начнется форум «Российская энергетическая неделя», который будет длится до 7 октября, а в Санкт-Петербурге стартует VII Петербургский международный газовый форум, который продлится до 6 октября.

В рамках этих мероприятий проqдет встреча президента ПАО «ЛУКойл» Вагита Алекперова с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане, также ожидается участие министра энергетики РФ Александра Новака и генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, перечислила она.

«Поддерживающие заявления, которые можно будет услышать во время этих форумов, могут послужить основанием для дальнейшей игры на повышение. Однако стоит отметить, что локальный тренд на повышение по нефти марки Brent, начатый 31 августа, и проходящий через уровень 57−57,20$ за баррель, уже был пройден вниз», — сказала эксперт.

По ее мнению, это означает, что подъем к указанному рубежу теперь стоит рассматривать как шанс для переоткрытия локальных позиций на продажу. Основной же растущий тред от 21 июня проходит в зоне $54−54,50 за баррель, и пока он устойчив, глобальных потрясений ждать не стоит.

«В свою очередь это обеспечит некую защиту и стабильность российскому рублю, который завершил сентябрь ростом против курсов доллара США и евро», — отметила Игнатенко.

Что касается технической картины валютных пар EUR/RUB и USD/RUB, то так как биржевой курс евро уже опустился ниже уровня 68 рублей, можно ожидать дальнейшего снижения единой европейской валюты до уровня 67 рублей, на который указывает нижняя граница текущего двухмесячного тренда на понижение.

«Доллар США пока мечется между двух огней. Закрепившись выше уровня 58,30−58,50 рубля, он сможет продолжить свой рост до 59−59,20 рублей, однако если он упадет ниже уровня 57,30 рубля, то может углубить свое снижение вплоть до зоны 55,90−56 рублей. Какой дорогой пойдет американский доллар, покажет лишь время», — считает эксперт.

Читайте: Референдум в Каталонии евро не обвалит

А также: Нефть отложила штурм $60